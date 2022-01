https://mundo.sputniknews.com/20220125/conflicto-en-ucrania-trasciende-porque-se-relaciona-con-la-seguridad-entre-europa-y-rusia-1120742608.html

Conflicto en Ucrania "trasciende porque se relaciona con la seguridad entre Europa y Rusia"

Conflicto en Ucrania "trasciende porque se relaciona con la seguridad entre Europa y Rusia"

La tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania aumenta con la OTAN reforzando sus fronteras en países de Europa del Este, en tanto Moscú ha rechazado su presunta intención de invadir al país vecino.

Conflicto en Ucrania "trasciende porque se relaciona con la seguridad entre Europa y Rusia” La tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania aumenta con la OTAN reforzando sus fronteras en países de Europa del Este, en tanto Moscú ha rechazado su presunta intención de invadir al país vecino. En 'Telescopio' abordamos la crisis con el argentino Sebastián Tapia, miembro del Observatorio del Sur Global.

El analista argentino Sebastián Tapia, miembro del Observatorio del Sur Global y profesor universitario, afirmó a Telescopio que "todavía las puertas diplomáticas entre EEUU y Rusia están abiertas". Y añadió que "Moscú ya anunció que está esperando la respuesta efectiva a sus demandas" por parte de Washington.El entrevistado entiende que la escalada de tensión en la frontera de Rusia y Ucrania, con la presencia de armamento y efectivos de EEUU y varios de los países aliados que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), "trasciende a Ucrania porque se relaciona a toda la seguridad entre Europa y Rusia".En este contexto, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, afirmó que con estas acciones el Gobierno de Joe Biden "pretende destruir moralmente" a los ucranianos.Además, la diplomática denunció las contradicciones que existen entre la Casa Blanca y Kiev sobre una presunta intención de Moscú de incursionar en el país vecino.Por su parte, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano, Alexéi Danílov, señaló que Kiev "no ve razones" para declarar que Rusia pretende invadir Ucrania.En referencia al momento actual de esta crisis, Tapia enfatizó en observar las distintas maneras de interpretar una situación de tensión que no es repentina, sino que ha tomado impulso desde 2014 por el conflicto en la región del Donbás."Por un lado, Occidente clama que la invasión de Rusia es inminente, que faltan días para que lo haga. Y por otro lado, en Rusia no se observa ninguna preparación para una guerra, donde se entiende que no hay necesidad y no hay interés de ocupar territorio ucraniano", opinó el experto.De acuerdo con el analista, la crispación de Occidente con una eventual guerra llega a tal nivel que varios países aliados, como EEUU, Reino Unido y Dinamarca, ya autorizaron a retirar a su personal diplomático.Al respecto, "Ucrania lo considera una exageración e incluso algunos informes de su Consejo de Defensa Nacional sostienen que no hay una inminente invasión rusa, aunque desde el Pentágono el discurso sea completamente distinto", manifestó el entrevistado.Tapia se refirió además al posible coste para Europa en caso de un eventual enfrentamiento con Moscú."El viejo continente depende de Rusia para el suministro energético. La exportación de gas es fundamental para que los europeos no pasen un mal invierno. A esto se suma que, si bien Rusia tiene en la Unión Europea (UE) a su principal socio comercial, actualmente China se está abriendo como un nuevo mercado", indicó."La posibilidad de que Rusia deje de exportar gas hacia Europa es más posible que hace unos años, aunque a la Federación no le interese dejar de comerciar con la UE. Pero si los europeos siguen planteando posiciones que interfieren en la relación, Moscú podría tomar medidas que serían complejas para Europa", concluyó Tapia.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

