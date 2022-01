https://mundo.sputniknews.com/20220125/biden-no-tiene-intencion-ni-deseo-de-enviar-tropas-estadounidenses-a-ucrania-1120733742.html

Biden no tiene intención ni deseo de enviar tropas estadounidenses a Ucrania

Biden no tiene intención ni deseo de enviar tropas estadounidenses a Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, no tiene intención ni deseo de enviar fuerzas militares estadounidenses a Ucrania en medio de las... 25.01.2022, Sputnik Mundo

El comentario se produjo en respuesta a una pregunta sobre las 8.500 tropas estadounidenses puestas en mayor preparación como parte de una respuesta a la situación de seguridad europea.Estos 8.500 soldados en alerta máxima pertenecen a equipos de combate de brigada, personal médico, apoyo de aviación, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, dijo el lunes el Pentágono.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas. Respuesta a las propuestas de seguridadEEUU no va a hacer pública su respuesta a las propuestas rusas sobre la seguridad europea, dijo Psaki."Si miras el acuerdo nuclear de Irán, o miras cualquier tratado, por lo general no se hace público", afirmó.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la Organización del OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.Invasión rusaAdemás, EEUU no está de acuerdo con la evaluación del Gobierno de Ucrania de que una invasión de Rusia no es inminente, declaró Psaki.

