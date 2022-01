https://mundo.sputniknews.com/20220125/la-rusa-gazprom-aumenta-el-trasiego-de-gas-a-europa-a-traves-de-ucrania-1120732397.html

La rusa Gazprom aumenta el trasiego de gas a Europa a través de Ucrania

La rusa Gazprom aumenta el trasiego de gas a Europa a través de Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La gasística rusa Gazprom aumentó el suministro de gas a Europa a través de Ucrania, el trasiego habría aumentado más del 20 por ciento en... 25.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-25T18:06+0000

2022-01-25T18:06+0000

2022-01-25T18:08+0000

economía

rusia

europa

ucrania

gazprom

📈 mercados y finanzas

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107313/79/1073137900_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0eaeec4aaf2af97599233403ac6e56c8.jpg

El 24 de enero, las solicitudes en la entrada al GTS de Ucrania en la frontera con Rusia alcanzaron los 58.750 millones de metros cúbicos diarios frente a los 47.980 millones trasegados en realidad el viernes (en los días de asueto el flujo no se interrumpe, pero habitualmente es mucho menor).De esta manera, si el 24 de enero el flujo real del gas ruso en la entrada al GTS ucraniano respondía a las solicitudes de trasiego de gas, el tránsito del combustible ruso habría incrementado un 22%.En tanto, la agencia Bloomberg que cita datos de la compañía The Weather Co, comunicó que la demanda de gas por parte del sector generador de Europa podría bajar la próxima semana a la espera de una subida de temperatura en la región y tiempo favorable para la generación de la energía eólica.

https://mundo.sputniknews.com/20220125/el-fmi-el-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-podria-aumentar-mas-los-costos-energeticos-mundiales-1120724583.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, europa, ucrania, gazprom, 📈 mercados y finanzas, 🏛️ compañías