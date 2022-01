El encarecimiento de energía amenaza la recuperación de la economía italiana

https://mundo.sputniknews.com/20220124/el-encarecimiento-de-energia-amenaza-la-recuperacion-de-la-economia-italiana-1120684263.html

¿Una solución nuclear?En 2021 la cuestión energética fue una de las más debatidas en Italia y Europa. Y no solo porque la opinión pública y el mundo político se preocupan cada vez más por los efectos del cambio climático, sino también por la dura crisis que hizo disparar los precios de la energía en la segunda mitad del año pasado.Al buscar soluciones para mitigar el cambio climático y frenar la imparable escalada de precios, la UE está valorando opciones que tan solo hace un año parecían impensables: a principios de enero la Comisión Europea propuso considerar la energía nuclear como energía "verde".En Italia, que en los referéndums de 1987 y 2011 dijo un "no" rotundo a las centrales atómicas, las ideas también están cambiando. El pasado diciembre el ministro de Transición Ecológica, Roberto Cingolani, afirmó que "la fusión nuclear será la solución de todos los problemas", lo que no tardó en atraer la ira de los verdes.Hogares y empresas frente al encarecimiento de la energíaSin embargo, incluso si prevalece la línea de Cingolani e Italia vuelve a la energía nuclear casi cuarenta años después de rechazarla, la construcción de las nuevas centrales requerirá años, mientras el problema del encarecimiento de precios necesita soluciones inmediatas.Según las estimaciones de la Confederación General Italiana de Artesanía (CGIA), en 2022 el aumento del precio de energía costará a la economía nacional 89.700 millones de euros: las empresas deberán desembolsar 58.900 millones más que el año anterior, mientras para los hogares las facturas crecerán en 30.800 millones.Es decir, para finales del año en curso cada familia italiana pagará entre 1.000 y 1.200 euros más, lo que tendrá un impacto nada despreciable en su poder de compra. A su vez, para las empresas el precio medio de la electricidad ya creció de los 70 euros por megavatio hora (MWh) en mayo de 2021 a 281,2 euros en diciembre, mientras el de gas pasó de 25,4 a 113,3 euros. "La situación es dramática, las decisiones no pueden aplazarse", advierte la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria).Los que más sufren son las pequeñas empresas que dan trabajo al 60% de los empleados del sector privado. La oficina de estadística europea Eurostat estima que en Italia las pequeñas empresas pagan por la electricidad un 75,6% más que las grandes, mientras para el gas la diferencia es de 133,5 por ciento.Todo esto, por supuesto, pone en vilo la recuperación de la economía nacional tras el tremendo bajón que sufrió en 2020 por la pandemia del coronavirus. Después de un crecimiento en un 6,3% en 2021 el Gobierno italiano pronostica un aumento del PIB en un 4%, pero, dada la situación crítica en el mercado energético, esas esperanzas podrían desvanecerse.Las ayudas del GobiernoPara hacer frente al encarecimiento de la energía el Gobierno asignó unos 4.700 millones de euros en el segundo semestre de 2021 y otros 5.500 millones para los primeros tres meses de 2022 y está debatiendo ulteriores intervenciones.Sin embargo, para CGIA son sumas insuficientes: según sus cálculos, permiten compensar apenas el 6% del aumento de los precios de gas y electricidad. La respuesta es evidente: hay que aumentar las ayudas.El problema es que se trataría de decenas de miles de millones de euros y no está claro dónde encontrarlos. En un país como Italia seguir aumentando la deuda pública parece una solución controvertida: ya antes de la pandemia ésta alcanzaba el 135% respecto al PIB y, con las intervenciones que el Gobierno tuvo que realizar para mantener a flote la economía durante el período pandémico, llegó al 160%. En los últimos meses está bajando, pero muy lentamente.Entre la variante ómicron que obliga a millones de personas a estar en cuarentena y el aumento de las facturas que amenaza con poner de rodillas a las empresas y los hogares el nuevo año arranca mal para la economía italiana. El Gobierno tiene un nuevo rompecabezas, que lo obliga a encontrar soluciones rápidas e ingeniosas para no comprometer la recuperación.

