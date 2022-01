https://mundo.sputniknews.com/20220123/el-ministro-israeli-de-la-policia-niega-el-uso-ilegal-de-herramienta-de-espionaje-de-nso-1120645912.html

El ministro israelí de la Policía niega el uso ilegal de herramienta de espionaje de NSO

El ministro israelí de la Policía niega el uso ilegal de herramienta de espionaje de NSO

TEL AVIV (Sputnik) — El ministro de Seguridad Pública de Israel, Omer Barlev, negó en una entrevista con el Canal 12 las acusaciones de que la Policía usa... 23.01.2022, Sputnik Mundo

Barlev señaló que las investigaciones sobre el asunto hasta el momento no han arrojado ninguna prueba de irregularidades y elogió la tecnología avanzada utilizada por la Policía.El medio de noticias de negocios Calcalist informó por primera vez el martes pasado que la Policía ha estado haciendo un uso generalizado durante años de la controvertida herramienta de espionaje Pegasus del Grupo NSO contra civiles israelíes, incluidas personas que no son sospechosas de ningún delito. Desde entonces, han surgido más informes de uso indebido.La Policía no ha negado el uso de la tecnología y parece reconocer el uso del programa espía, que no se conocía públicamente antes de los informes de Calcalist, pero insiste en que no han violado ninguna ley.El ministro agregó que se siente "muy contento de que la policía israelí tenga herramientas avanzadas para hacer frente a organizaciones criminales muy duras que utilizan las tecnologías más avanzadas".Pegasus se considera una de las herramientas de vigilancia cibernética más poderosas disponibles en el mercado, ya que brinda a los operadores la capacidad de tomar el control total del teléfono de un objetivo, descargar todos los datos del dispositivo o activar su cámara o micrófono sin que el usuario lo sepa.NSO no confirmó ni negó que vendió tecnologías a la Policía israelí, enfatizando que "no opera el sistema una vez vendido a sus clientes gubernamentales y no está involucrado de ninguna manera en la operación del sistema".El informe de Calcalist dijo que la Policía usó el software espía contra el movimiento de protesta Bandera Negra contra Netanyahu, dos alcaldes, activistas que hacían campaña contra los desfiles del orgullo LGBT, un socio de un político de alto rango y empleados de empresas gubernamentales.

