Con ayuda de Pegasus: así hackearon los iPhones de al menos 9 funcionarios estadounidenses

Los iPhones de al menos nueve funcionarios del Departamento de Estado y embajadas de EEUU que trabajaban en asuntos relacionados con África Oriental fueron... 04.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-04T15:28+0000

2021-12-04T15:28+0000

2021-12-04T15:28+0000

internacional

seguridad

eeuu

apple

departamento de estado (eeuu)

iphone

uganda

hackeo

pegasus

Este software espía brinda a sus clientes del gobierno la capacidad de robar archivos, escuchar conversaciones y rastrear los movimientos del dispositivo afectado.Al menos cuatro fuentes confirmaron que los funcionarios estadounidenses en Uganda y otros involucrados en asuntos del país en África Oriental fueron los objetivos potenciales, aunque no está claro si los intentos de hackeo se llevaron a cabo y obtuvieron éxito.Según recoge The Washington Post, Apple había alertado a 11 empleados de la Embajada de EEUU que sus iPhones fueron hackeados en los últimos meses con Pegasus.NSO Group aseguró que no tenía confirmación de que sus herramientas hubieran sido utilizadas para tal cometido, pero a partir de una consulta de Reuters señaló que ha revocado el acceso a los clientes afectados y que se investigará el caso.Añadió que si su investigación llegara a comprobar que estas actividades se llevaron a cabo con sus herramientas, entonces su cliente será bloqueado permanentemente e iniciarán acciones legales. NSO Group también expresó su disposición de cooperar con cualquier autoridad gubernamental para que se esclarezca lo ocurrido.Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en un comunicado dijo que EEUU está profundamente preocupado porque el software de NSO Group representa un serio riesgo de contrainteligencia y seguridad para el personal estadounidense, razón por la cual la Administración colocó a varias compañías involucradas en el desarrollo y la proliferación de estas herramientas en la red.Se desconoce quién pudo haber llevado a cabo el ciberataque contra los funcionarios de EEUU, lo único que se sabe y ahora está en tela de juicio es que NSO Group vende sus productos a las fuerzas del orden y agencias de inteligencia gubernamentales aunque no participa directamente en operaciones de vigilancia.En noviembre, el Departamento de Comercio de EEUU incluyó a NSO Group en su lista de entidades que realizan actividades contrarias a la seguridad nacional. El software espía Pegasus del grupo supuestamente se ha utilizado para espiar los teléfonos de unos 50.000 objetivos, incluidos políticos, empresarios, activistas, periodistas y figuras de la oposición en todo el mundo.A finales de noviembre, Apple lanzó una demanda contra NSO Group por la vigilancia y la focalización de los clientes de la compañía. También buscan una orden judicial permanente para prohibir a la empresa israelí el uso de cualquier software, servicio o dispositivo de Apple.

eeuu

uganda

seguridad, eeuu, apple, departamento de estado (eeuu), iphone, uganda, hackeo, pegasus