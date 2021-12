https://mundo.sputniknews.com/20211218/estos-alimentos-pueden-prolongar-la-vida-1119478015.html

Estos alimentos pueden prolongar la vida

No es ningún secreto que las vitaminas y un estilo de vida saludable garantizan una vida feliz. Una especialista en nutrición explica qué alimentos... 18.12.2021, Sputnik Mundo

Las grasas saludables disminuyen el nivel de colesterol malo, así como el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Encontrarás estos lípidos en la mantequilla de cacahuete, los frijoles de soja, la leche de soja y el tofu.Además, la nutricionista aconseja que agregues más fibra a la dieta. Puedes recibirla comiendo frijoles, granos integrales, zanahorias y brócoli, entre otros productos."Asegúrate de obtener suficiente fibra de las hortalizas y reduce la cantidad de alimentos procesados y con un alto contenido de azúcar en tu dieta", comenta Zoccolan al medio Express.En particular, la especialista recomienda evitar bebidas gaseosas azucaradas, pasteles, dulces, pan blanco y cereales prefabricados.La dietista enfatiza también que deberías abstenerte de aceites vegetales refinados, como los de soja, colza y girasol. Estos productos son dañinos para nuestro organismo, ya que se someten a un procedimiento de limpieza química. Por lo tanto, carecen de los nutrientes propios de los aceites sin refinar. En este caso, la mejor opción sería el aceite de oliva virgen.Además, es necesario consumir más proteínas, frutas frescas y beber más agua, concluyó Zoccolan. Y no te olvides de tomar vitaminas C, D y zinc. Este último ayuda a combatir los resfriados, añade la nutricionista.

