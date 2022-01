https://mundo.sputniknews.com/20220117/amlo-promete-cobrar-impuestos-por-la-venta-de-banamex-1120401304.html

La venta de Banamex se efectuará por un monto que oscila entre los 30.000 y los 40.000 millones de dólares, aseveró el presidente de México, Andrés Manuel... 17.01.2022, Sputnik Mundo

"Si se vende, como va a suceder, Banamex, nosotros vamos a cobrar los impuestos, depende de la cantidad en que se venda, se está hablando de 30.000, 40.000 millones de dólares, a lo mejor es mucho, quién sabe, va a haber una licitación", apuntó.Además, dijo que desea que el banco se quede en manos de mexicanos no por nacionalismo sino porque se generan ventajas a nivel local, mientras que si el comprador es extranjero, se lleva las utilidades fuera del país."Ojalá y se mexicanice, era un banco de México que surgió allá por 1890, 1884, a ver si lo confirmamos, durante el porfiriato. Y es un caso parecido al de Mexicana de Aviación. Eran como empresas emblemas de México, viene la privatización y los entregan, y se queda México sin bancos", señaló el mandatario."Nosotros queremos que participen banqueros mexicanos, empresarios mexicanos, y que el banco quede en el país", agregó.López Obrador recordó que cuando Citigroup adquirió la firma durante el sexenio de Vicente Fox, los recursos correspondientes por concepto de impuestos no ingresaron a la hacienda pública."Cuando vendieron Banamex no pagaron impuestos, esto fue en el 2001, para los jóvenes, porque el que tiene 20 años todavía no había nacido", declaró el mandatario en la conferencia matutina de este lunes 17 de enero.Entonces Banamex se vendió en 12.500 millones de dólares a Citigroup, transacción que debió haber generado impuestos por cerca de 3.000 millones de dólares, que sin embargo fueron exentados, recriminó."Entonces había una ley en donde si estas operaciones se hacían en bolsa no se pagan impuestos, de ahí se agarraron para no pagar nada. Si en vez de que Citigroup hubiese comprado Banamex, y Banamex hubiese comprado a Citigroup en Estados Unidos, tenía que haber pagado los 3.000 millones de dólares", criticó."No es anclarnos en el pasado pero si no aprendemos del pasado pues no nos va a ir bien ni en el presente ni en el futuro", apuntó.Los beneficiados del procedimiento siempre alegan que operaron conforme a la ley, sin embargo no por legal la operación deja de ser inmoral, calificó."Todas las leyes estaban hechas para beneficiar a una minoría porque durante todo el periodo neoliberal reformaron la constitución y las leyes con ese propósito de proteger a las élites y legalizar la corrupción, el robo, el saqueo", criticó."Entró el nuevo gobierno de Fox y quienes tenían Banamex, quienes lo habían recibido en la privatización, cuando Salinas entregó Banamex a Roberto Hernández y a otros banqueros o dueños de casas de bolsa se quedan con el banco, viene la crisis de finales del gobierno de Salinas, de principios del gobierno de Zedillo, y se decide rescatar a los bancos con el Fobaproa", abundó.Esa deuda era de 1 billón de pesos, cerca de 50.000 millones de dólares, y fue absorbida por las finanzas públicas, además de generar intereses superiores al propio billón de pesos original, reprochó el presidente.El sector bancario beneficiado de esta decisión considera a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, ambos dimanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), buenos gobernantes, ironizó López Obrador.

