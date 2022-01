Rusia e Irán consolidan asociación estratégica ante presión de EEUU

https://mundo.sputniknews.com/20220120/rusia-e-iran-consolidan-asociacion-estrategica-ante-presion-de-eeuu-1120556940.html

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, visita Moscú. Crueldades de Guantánamo, "sólo la punta del iceberg". "Ultraecologismo" en Argentina: ¿un arma externa... 20.01.2022, Sputnik Mundo

Rusia e Irán intensifican sus lazosEl presidente de Irán, Ebrahim Raisi, quien asumió el cargo en agosto pasado, realiza una visita de dos días a Moscú, a la que calificó de "un momento decisivo para las relaciones políticas, comerciales y económicas" entre los dos países, y a donde llega con un proyecto de acuerdo estratégico de 20 años sobre la base de las relaciones mutuas entre los dos países.El presidente ruso, Vladímir Putin, apreció mucho la posibilidad de reunirse en persona con su homólogo iraní. "A partir de su toma de posesión, hemos estado en contacto permanente con usted. Pero, por supuesto, ni las videoconferencias ni las conversaciones telefónicas pueden sustituir esa comunicación personal", señaló.Al referirse al tema de las relaciones bilaterales, Putin recalcó que el comercio entre ambos países aumentó más del 38 por ciento el año pasado a pesar de la pandemia del coronavirus. "Quiero destacar que, a pesar de la pandemia, hace dos años también tuvimos cierto crecimiento del comercio, pequeño, pero aún así de más del 6%. Y el año pasado hubo un aumento de más del 38%. Están en marcha varios proyectos, el trabajo se lleva a cabo en diferentes áreas de cooperación", dijo Putin.A su vez, el mandatario persa formuló su visión de la importancia que concede Teherán a sus relaciones con Moscú: "Queremos que las relaciones con Rusia, país amigo, sean estables y polifacéticas. En las condiciones actuales muy especiales, cuando nos oponemos a las acciones unilaterales de Occidente, incluido EEUU, somos capaces de crear una sinergia en nuestras interacciones. Nos hemos estado contrarrestando a los estadounidenses durante más de 40 años. Y nunca detendremos el progreso y el desarrollo del país a causa de sanciones o amenazas", dijo el líder persa.En su opinión, Irán y Rusia podrían aumentar el nivel de su cooperación económica. "Actualmente, nuestros lazos comerciales y económicos no son satisfactorios. Claro que podríamos aumentar el nivel de nuestra cooperación comercial y económica varias veces".En tanto, el presidente Putin destacó el papel clave que juega Irán en la región de Oriente Medio y en este contexto destacó las acciones conjuntas de Moscú y Teherán en el arreglo del conflicto en Siria. A su turno, Raisi declaró que la experiencia de interacción entre Rusia e Irán en Siria podría aplicarse en otras áreas.Las crueldades de Guantánamo, "sólo la punta del iceberg"La ONU acaba de reiterar su extrema "preocupación" por el trato a los presos en el centro de detención de Guantánamo. Lo dijo el portavoz de este organismo internacional, cuyos expertos, en un comunicado de la semana pasada, expresaron su indignación ante el hecho de que EEUU no mueva ni un dedo para cerrar esta cárcel que calificaron como "vergonzosa"."Guantánamo es un lugar de arbitrariedad y abusos", se lee en el portal de las Naciones Unidas, donde se subraya que "los detenidos que quedan en la cárcel de la Bahía de Guantánamo corren el riesgo de morir por el rápido deterioro de la salud debido al envejecimiento y los daños físicos y mentales sufridos por condiciones crueles e inhumanas de encarcelamiento"."La mera existencia de esta instalación es una vergüenza para EEUU y para la comunidad internacional en su conjunto. Guantánamo debería haberse cerrado hace mucho tiempo", afirman los autores del informe, añadiendo que es un lugar "de arbitrariedad y abusos, donde la tortura y los malos tratos son rampantes y continúan institucionalizados, donde el estado de derecho está suspendido de facto y donde se niega la justicia"."Ultraecologismo" en Argentina: ¿un arma manejada "desde afuera" para frenar el desarrollo nacional?El ultraecologismo es una de las armas en manos de las potencias atlantistas –con EEUU a la cabeza– para frenar el desarrollo de quienes no forman parte de su círculo privilegiado, donde entre los blancos de sus ataques se encuentra Argentina, según el analista geopolítico Carlos Andrés Ortiz.Ortiz, experto en temas de energía, afirma que detrás de las organizaciones ambientalistas que ponen palos en la rueda de la liberación del enorme potencial energético que tiene Argentina –tratándose, en particular, del "megayacimiento no convencional de Vaca Muerta"– se encuentran EEUU y el Reino Unido."Nos quieren tener como simples y vulgares productores de materias primas, sin ningún desarrollo industrial y ningún desarrollo tecnológico propio", denunció Ortiz, al resaltar la importancia de poner coto a las actividades de organizaciones, entre ellas presuntamente ecologistas, que son manejadas "desde afuera" con el objetivo de imponer "políticas que son claramente contrarias" a los "intereses nacionales" de Argentina.Alianza universitaria ruso-española madura como "plataforma de diálogo civil" entre ambas nacionesLa firma de los acuerdos de dobles titulaciones se encuentra entre los próximos pasos a dar por la alianza de ocho universidades rusas y españolas, un "proyecto pionero" originado en abril de 2019, que desde entonces ha hecho grandes avances en su funcionamiento, según Olga Pirozhenko, una de las protagonistas de la iniciativa.Los representantes de los centros educativos que conforman la alianza –integrada por la Universidad de Oviedo, la Universidad de Valencia, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Rovira y Virgili, por la parte española; y la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, la Universidad Nacional de Investigación Tecnológica MISiS, la Universidad Estatal de Tomsk y la Academia Rusa de Comercio Exterior, por la parte rusa– se dieron cita en la última edición del Foro Gaidar, un prestigioso evento que se celebra anualmente en Moscú.Entre otros objetivos, el encuentro sirvió para 'diagnosticar' el estado de la alianza, constatándose que, pese a los desafíos como el que significó la pandemia, el proyecto –"el primero en la historia de las relaciones" entre ambos países– continuó su desarrollo, donde sus integrantes "firmaron una serie de documentos que formalizan su funcionamiento", comunicó Pirozhenko, directora del Centro de cooperación ruso-española de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública.Respecto a los programas de dobles titulaciones, señaló que la intención es que, no sólo funcionen "a nivel de grado, sino también a nivel de posgrado".En esta misma línea, resaltó que en el marco del Foro Gaidar, desde el Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Rusia adelantaron la posibilidad de que en 2022 se firme un acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados académicos de educación superior, lo cual sería una "gran victoria para las dos partes".Volviendo a la alianza universitaria, Pirozhenko subrayó que su "gran meta" es, además, "la creación de una plataforma para el diálogo civil entre Rusia y España".Shaimíev, expresidente de Tatarstán, cumple 85 añosMintimer Shaimíev, un político y estadista tártaro, celebra este 20 de enero su 85 cumpleaños. Shaimíev, uno de los políticos más conocidos en Rusia, es el primer presidente de la república rusa de Tartaristán.Fue elegido presidente el 21 de junio de 1991, y luego, fue re-elegido tres veces más. Desempeñó la presidencia hasta el 25 de marzo de 2010. Tras su dimisión, Shaimíev, distinguido con el título de Héroe de Trabajo de Rusia, desempeña como asesor estatal de la república de Tartaristán.El mayor mérito del político es que logró apagar los ánimos secesionistas en la república en la década de los años 90, durante la presidencia en Rusia de Borís Yeltsin, cuando varias entidades administrativas de la Federación aspiraban separarse del Estado ruso, entre ellas Tartaristán.Shaimíev ha promovido la construcción en Tartaristán de templos de diversas religiones: budistas, ortodoxos, sinagogas judías, mezquitas musulmanas y una catedral católica.Con motivo del 85 cumpleaños de Shaimíev, en la capital tártara, Kazán, fue inaugurada una exposición fotográfica "Mintimer Shaimíev. Momentos. Años. Época", compuesta por 85 imágenes que fijaron a su protagonista en distintas situaciones y que permiten seguir la evolución de Tartaristán en las últimas tres décadas.La consigna principal que le sirvió de norte al estadista tártaro es "¡Sí, podemos!". Preguntado en el día de su cumpleaños 85 "qué es lo más importante en la vida", respondió: "La fidelidad a la palabra dada. Si la gente confía en ti, podrá hacer mucho".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

