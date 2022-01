https://mundo.sputniknews.com/20220120/letonia-descarta-enviar-tropas-a-ucrania-pero-le-ayudara-con-armas-1120525237.html

Letonia descarta enviar tropas a Ucrania pero le ayudará con armas

Letonia descarta enviar tropas a Ucrania pero le ayudará con armas

europa

ucrania

letonia

defensa

Sobre el suministro de material bélico a Ucrania, el ministro afirmó: "Estamos dispuestos a proporcionar armas letales y no letales. Me refiero a las tres naciones del Báltico (Estonia, Letonia y Lituania), pero no seremos las únicas".Acto seguido, Pabriks lamentó que algunas naciones europeas se muestren renuentes a hacer lo mismo, por motivos diferentes. "Creo que es incorrecto", agregó.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en las últimas semanas por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas y defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente.

ucrania

letonia

europa, ucrania, letonia