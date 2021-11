https://mundo.sputniknews.com/20211106/congresistas-republicanos-instan-a-biden-a-enviar-tropas-y-armamento-a-ucrania-1117954394.html

Congresistas republicanos instan a Biden a enviar tropas y armamento a Ucrania

Congresistas republicanos instan a Biden a enviar tropas y armamento a Ucrania

Dos influyentes congresistas estadounidenses relacionados con el ámbito de la Defensa urgen al presidente Joe Biden a proveer de armamento a Ucrania y... 06.11.2021, Sputnik Mundo

Se trata de los congresistas republicanos Mike Rogers y Mike Turner, miembros del Comité de Servicios Armados y del Subcomité de Fuerzas Estratégicas de la Cámara de Representantes de EEUU. En una misiva dirigida al presidente estadounidense los legisladores instan a su Administración "a tomar medidas inmediatas y rápidas para brindar apoyo a Ucrania en forma de inteligencia y armas" alegando la "reciente concentración de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania".La propuesta se produce luego de que el medio estadounidense The Washington Post asegurara, citando fuentes anónimas, que tropas rusas estaban realizando "movimientos irregulares" no lejos de la frontera este de Ucrania. Luego, imágenes de satélite publicadas por Político mostraban una acumulación de unidades blindadas rusas, tanques y artillería autopropulsada."Rusia una vez más está concentrando tropas y equipo militar en la frontera con Ucrania", afirman desde el medio.No obstante, incluso desde Kiev tacharon de "desinformación" tales reportes. Luego se reveló que las imágenes de la "concentración de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania" corresponden en realidad a un despliegue a cientos de kilómetros."Una campaña de 'fake news' en los medios estadounidenses"Las imágenes publicadas por Político para evidenciar la "concentración de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania" en realidad revelan la situación en las cercanías de la ciudad rusa de Yelna, a unos 240 kilómetros de Ucrania. A modo de comparación, es una distancia equivalente al tramo que hay entre Madrid y la frontera con Portugal, de París a Bruselas, de Ciudad Victoria a la frontera con Texas o más de tres veces lo que hay entre Santiago y la frontera con Argentina.La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajárova, vio señales de una campaña de información planificada contra Rusia en los informes de los medios occidentales.Según la vocera, los periodistas estadounidenses "publicaron felices una falsedad", proporcionando imágenes y videos "sacados de cuentas de TikTok" que hacen "cuestionar su pensamiento crítico".Por su parte, desde la Presidencia de Rusia tildaron de "bulo" las informaciones sobre el supuesto despliegue de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania."No nos queda claro por qué lo hacen"Desde el propio Ministerio de Defensa ucraniano señalaron que no han registrado ningún despliegue adicional de tropas, ni equipo militar ruso cerca de sus fronteras. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexéi Danílov, afirmó que las publicaciones de los medios estadounidenses "no se corresponden con la realidad".El politólogo Pável Tarusin sostiene a Sputnik que, además del precario conocimiento geográfico de los estadounidenses, el principal problema radica en que la sociedad norteamericana está aturdida con tanta información antirrusa que el pensamiento crítico pasa a un segundo plano y cualquier fake es bien recibido.Mientras tanto, Moscú insta a Kiev y Bruselas a renunciar a los planes de despliegue de una misión de entrenamiento militar de la UE en Ucrania. Desde Rusia consideran que la puesta en práctica de esta iniciativa "contradice los acuerdos de Minsk y contribuirá a la militarización de Ucrania y a la escalada de tensiones en Donbás".

