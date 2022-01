https://mundo.sputniknews.com/20220120/donde-queda-tonga-la-pregunta-que-fue-tendencia-en-google--1120515920.html

¿Dónde queda Tonga? La pregunta que fue tendencia en Google

El nombre de este país, desconocido para muchos hasta solo un par de días, ha sido uno de los términos más buscados en Google y no es para menos. La erupción...

Pero ¿qué realmente sabemos de esta nación? De acuerdo con las búsquedas de Google, no mucho, ya que esta pregunta fue una de las más realizadas luego de los sucesos de la semana pasada, que incluso se saldó con dos víctimas mortales en Perú.Te presentamos cinco datos para que conozcas más de Tonga, cuyos paisajes te enamorarán y son más que las imágenes que circulan de erupciones volcánicas. 1. No es una islaLo primero que habría que aclarar es que en realidad Tonga no es una isla, es un archipiélago formado por más de 177 islas, aunque solo está habitado un 20% —63 islas—. Tiene un área total de 747 km² lo que hace que ocupe el lugar 186 en tamaño entre los países del mundo.2. Es un reinoTonga es el único reino de Oceanía. En 1845, un joven guerrero de Tonga llamado Tāufaʻāhau unió al archipiélago en un solo Estado. Tenía el título de jefe de Tuʻi Kanokupolu, pero había sido bautizado por misioneros metodistas con el nombre de Siaosi en 1831. Fue un líder bastante inusual en comparación con los que había en la región para la época y modernizó al estilo occidental su país. 3. Fue un protectorado británicoPara orgullo de los tonganos, es la única nación del Pacífico que no ha sido colonizada, pero sí fue un protectorado británico desde 1900 hasta 1970. El Reino Unido se ocupó de los asuntos exteriores de Tonga en virtud de un Tratado de Amistad, pero Tonga nunca cedió su soberanía a ninguna potencia extranjera. En 2010, Tonga abandonó la monarquía absoluta tradicional y se transformó en una monarquía constitucional. Su rey actual, Tupou VI, es hijo de Tāufaʻāhau Tupou IV, quien en 1970 fue nombrado el monarca más pesado del mundo, con un peso de más de 200 kg.4. La mayor parte de su población es cristianaA pesar que Tonga no tiene una religión estatal oficial, alrededor del 81% de la población profesan el cristianismo en varias de sus formas. Además, la vida cotidiana está fuertemente influenciada por las tradiciones polinesias y por la fe cristiana. Un claro ejemplo de esto es que todas las actividades comerciales y de entretenimiento se toman un respiro el domingo y está mal visto que alguien quiera conducir negocios ese día, según Tonga Pocket Guide, un blog especializado en el Reino auspiciado por el Ministerio de Turismo del país. 5. Es la nación del atleta Pita TaufatofuaSi eres un seguidor acérrimo de las Olimpiadas entonces recordarás a Taufatofua. Probablemente no te suene su nombre, pero si te mostramos una foto seguro sabrás de quién hablamos. Es el deportista abanderado por su país que saltó a la fama en Río 2016 gracias a su cuerpo escultural que parecía estar bañado en aceite. El taekwondoka volvió a hacer historia en Japón 2020 (que en realidad tuvo lugar en 2021 por la pandemia) por la misma razón y ahora ha aprovechado su popularidad para la noble causa de ayudar a su país, asolado por la erupción del volcán y el posterior tsunami. El deportista ha abierto un GoFundMe para recolectar fondos que serán utilizados en la reconstrucción de Tonga.

