Dos muertos en Perú por oleaje anómalo tras una erupción submarina en Tonga

Dos muertos en Perú por oleaje anómalo tras una erupción submarina en Tonga

MOSCÚ (Sputnik) — Dos personas fallecieron en Perú debido al oleaje anómalo provocado por una erupción volcánica en Tonga, reportó la Policía Nacional. 16.01.2022, Sputnik Mundo

"Lamentamos el sensible fallecimiento de dos personas, que fueron halladas sin vida por efectivos de la Comisaría #SanMartin, en la playa Naylamp, cuando el oleaje era anómalo. Asimismo, se hace de conocimiento que la playa en mención, está declarada como 'no apta para bañistas'", publicó la Policía Nacional del Perú en su cuenta de Twitter.La Marina de Guerra peruana llegó a la conclusión de que la erupción en Nukualofa-Tonga "no ocasiona una alerta de tsunami" en las costas del Perú, pero confirmó que "se han presentado en algunas zonas costeras comportamientos inusuales que se han intensificado con la presencia de oleajes anómalos, aunando la fase de marea ascendente [pleamar]".Por lo tanto, las autoridades dispusieron el cierre de algunos puertos, playas y caletas como precaución ante el comportamiento anómalo del mar y recomendaron a la población costera adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes y daños personales y materiales.Un volcán submarino que se ubica a 65 kilómetros de la capital de Tonga, Nukualofa, hizo erupción el 15 de enero y generó una ola de más de un metro que se fue expandiendo por varias zonas de Asia y las Américas en el Pacífico.

