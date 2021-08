https://mundo.sputniknews.com/20210808/estos-atletas-no-ganaron-una-medalla-pero-conquistaron-corazones-en-los-jjoo-1114881457.html

Estos atletas no ganaron una medalla, pero conquistaron corazones en los JJOO

Estos atletas no ganaron una medalla, pero conquistaron corazones en los JJOO

Está claro que el sueño de todos los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos es hacerse con una de las medallas. Sin embargo, algunos atletas, pese... 08.08.2021, Sputnik Mundo

Al clasificarse para Tokio 2020, la tenista siria Hend Zaza escribió una página en la historia del deporte. La muchacha de escasos 12 años fue la competidora más joven de estos juegos. Fue, además, la participante más joven en los eventos olímpicos de tenis de mesa de todos los tiempos y la atleta más joven desde las Olimpiadas de 1968.Pero la edad de la abanderada de la delegación de Siria no es lo único que llama la atención en su carrera. Nacida en la ciudad de Hama, al norte de Damasco, la pequeña tuvo que entrenarse en condiciones precarias, con una frecuente escasez de materiales, a raíz de la guerra que azota a su país. Debido al conflicto, a menudo no lograba sacar los visados y, mucho menos, viajar a competencias internacionales.En el extremo etario opuesto se encuentra la australiana Mary Hanna, quien, a sus 66 años, fue la participante más longeva en la competencia deportiva. Pese a que en su sexta participación en los JJOO quedó fuera de la prueba final de adiestramiento individual, la amazona asegura que no planea concluir su carrera olímpica todavía y ya hace planes para París 2024.El físico del nadador Shawn Dingilius Wallace, de las islas Palau, llamó la atención en las piscinas de Tokio 2020 y dio inicio a una acalorada discusión en las redes sociales. Después de que algunos comentaristas deportivos se burlaran del atleta, numerosos internautas salieron en defensa de él y pidieron el fin de la gordofobia. En las redes, recordaron que Wallace ostenta los récords nacionales de su país en 100 metros estilo libre, 100 metros espalda y 50 y 100 metros mariposa. En su segunda participación en unos Juegos Olímpicos, el nadador quedó en el cuarto puesto de su serie en la etapa clasificatoria de los 50 metros libres.La deportista filipina Margielyn Didal se quedó en la séptima posición en el torneo femenino de skateboarding calle, pero seguramente se llevó el oro en el corazón de los espectadores. La atleta de 21 años mostró que, además de competir, es importante divertirse. En su prueba, la filipina se rio mucho a cada caída e hizo muecas a las cámaras, además de celebrar los logros de las otras competidoras.Así como lo hizo en Río 2016, Pita Taufatofua, de Tonga, volvió a llamar la atención del público en los JJOO de Tokio 2020. El practicante de taekwondo, abanderado de su país, nuevamente entró al estadio olímpico en la ceremonia de apertura del evento con un atuendo tradicional. Su torso desnudo y cubierto en una abundante cantidad de aceite dieron origen a incontables memes en las redes.

