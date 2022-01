https://mundo.sputniknews.com/20220119/se-mueven-las-coaliciones-en-colombia-de-cara-a-las-presidenciales-de-2022-1120472095.html

Se mueven las coaliciones en Colombia de cara a las presidenciales de 2022

Se mueven las coaliciones en Colombia de cara a las presidenciales de 2022

BOGOTÁ (Sputnik) — A meses de la carrera por la Presidencia de Colombia, y aunque cerró el plazo para presentar candidaturas por firmas, aún no se establecen... 19.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-19T00:59+0000

2022-01-19T00:59+0000

2022-01-19T00:59+0000

américa latina

colombia

elecciones presidenciales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105871/96/1058719617_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_a5e684db34e8592beed6e8b03fa8b756.jpg

¿Tendrá Colombia una elección histórica en 2022? ¿Tendrá Colombia una elección histórica en 2022?

La semana pasada cerró la inscripción de precandidaturas por firmas de ciudadanos, para que los aspirantes se pudieran presentar sin el respaldo de un partido político.Sin embargo, ello no significó un filtro como tal, puesto que, por ejemplo, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien no reunió la cantidad de firmas exigida por la Registraduría (más de 580.000) fue avalado esta semana por el Partido de la U.Y aunque algunos aspirantes declinaron sus intenciones en las últimas semanas, como el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, o la exgobernadora del departamento del Valle del Cauca (oeste), Dilian Francisca Toro (ambos de la coalición de derecha Equipo por Colombia), otros se lanzaron al ruedo, como la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, quien permaneció seis años secuestrada por la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).CoalicionesAsí, las tres grandes coaliciones que esperan definir su candidato oficial en las primarias del 13 de marzo próximo (que coinciden con las legislativas) son la de la derecha, llamada Equipo por Colombia; la de la izquierda, denominada Pacto Histórico; y la Centro Esperanza, que se considera entre ambas tendencias políticas.En la primera, los precandidatos son el exalcalde de Barranquilla, Álex Char; el senador David Barguil; el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; y el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.La segunda la integran el senador Gustavo Petro (que lidera las encuestas); la líder afro Francia Márquez; el exgobernador del departamento de Nariño (suroeste), Camilo Romero; la líder indígena Arelis Uriana; y el pastor cristiano Alfredo Saade.Hacen parte de la tercera el exgobernador del departamento de Antioquia, Sergio Fajardo; los exsenadores Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán; el excongresista Carlos Amaya; el exrector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria; y la excandidata presidencial, Íngrid Betancourt, el lanzamiento más reciente.SolosOtros dos candidatos irán solos, según lo anunciado hasta ahora: el exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, del oficialista Centro Democrático; y el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien se presentó por firmas, con su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción.Aunque se esperaba que Zuluaga ingresara a Equipo por Colombia por afinidades ideológicas, finalmente lo negó en público esta semana.Hernández, por su parte, ha expresado públicamente que no se uniría a nadie.Aunque aún con varios meses por delante y con la dinámica que ha demostrado la precampaña, nada se puede dar por hecho.

https://mundo.sputniknews.com/20220108/colombia-2022-pandemia-elecciones-y-el-final-de-ivan-duque-como-presidente-1120098422.html

https://mundo.sputniknews.com/20220117/elecciones-en-colombia-2022-las-coaliciones-seran-las-protagonistas-no-los-partidos-1120418009.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Paula Carrillo

Paula Carrillo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Paula Carrillo

colombia, elecciones presidenciales