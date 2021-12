https://mundo.sputniknews.com/20211227/el-2021-fue-de-boric-en-chile-el-2022-sera-de-petro-en-colombia-1119772457.html

El 2021 fue de Boric en Chile; ¿el 2022 será de Petro en Colombia?

La victoria de Gabriel Boric en Chile sienta las bases para una nueva ola progresista en América Latina, dijo a Sputnik el analista político Sergio Pascual... 27.12.2021, Sputnik Mundo

La victoria electoral de Gabriel Boric en Chile le puso punto final a un 2021 intenso en materia electoral en América Latina y sentó las bases para un 2022 que también tendrá disputas entre izquierdas y derechas en países importantes de la región. Saber si el triunfo de Boric será el inicio de una ola de victorias progresistas en 2022 es una de las interrogantes que ya inquieta a los especialistas.En diálogo con Sputnik, el analista político Sergio Pascual consideró que la victoria del candidato de Apruebo Dignidad en Chile es, en primer lugar, la consolidación "de una dinámica de cambio que tiene más de un año y que tuvo uno de sus momentos estrella con el plebiscito de la reforma constituyente y la elección de los asambleístas".Para Pascual, esa instancia ya había marcado en el país "una victoria nítida de la izquierda y las fuerzas progresistas". En ese sentido, advirtió que entre los chilenos "hay un hartazgo con el modelo neoliberal que ha ensanchado las desigualdades, ha empujado a situaciones de exclusión social y de dificultades para salir adelante a la mayoría de la población".Pero el espíritu de cambio político detrás de la victoria de Boric podría traspasar los límites geográficos de Chile, según el analista. Es que para Pascual, "Chile es un país que irradia bastante en el resto de la región, en particular porque fue dibujado por los medios de comunicación como el paradigma y el ejemplo de éxito de ese modelo neoliberal".De hecho, la propia victoria del izquierdista Pedro Castillo en Perú podría haber sido, aun antes de que Boric ganara las elecciones nacionales, un reflejo de lo que ya venía sucediendo en el vecino Chile desde las protestas de 2019, en palabras del politólogo español especializado en América Latina. El triunfo del candidato de Apruebo Dignidad podría volver a dar un impulso a la gestión del candidato de Perú Libre y repercutir aún más en la región.Colombia, el punto de quiebrePascual destacó la importancia de las victorias que en 2021 se dieron de propuestas de izquierda en Chile y Perú, dos países golpeados por "las dictaduras más recientes de América Latina" como la de Augusto Pinochet (1974-1990) y Alberto Fujimori (1990-2000), que "desmontaron la institucionalidad de los países y dejaron a los habitantes al albur de las fuerzas del mercado, totalmente desprotegidos".Y si bien los cambios políticos de Chile y Perú pueden ser positivos para la izquierda latinoamericana, para Pascual la victoria clave de 2022 tendrá que ser la de las elecciones generales de Colombia que se celebrarán el 22 de mayo. El analista calificó el caso colombiano como especial en la región, debido a que la fuerte influencia de Estados Unidos en el país y el conflicto armado facilitaron que el país haya tenido "gobiernos netamente conservadores y militaristas".Para el analista, una victoria Gustavo Petro, candidato por la coalición de izquierda Pacto Histórico, significaría que "el continente entra en una fase completamente diferente, parecida a la etapa de construcción de instrumentos de integración regional como Unasur o Celac que tuvieron lugar a principios del siglo XXI".¿Quién sería el líder de la nueva ola progresista en América Latina?La ola de gobiernos progresistas que caracterizó a América Latina durante la primera década del siglo XXI tuvo sus referentes regionales en Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) desde Brasil, Hugo Chávez (2002-2013) desde Venezuela, Evo Morales en Bolivia (2006-2019) y Néstor Kirchner en Argentina (2003-2007).Una posible nueva ola debería tener otros líderes. Para Pascual, un eventual regreso de Lula en Brasil le devolvería al dos veces mandatario de Brasil un lugar de privilegio en la izquierda regional. Sin embargo, para Pascual este nuevo contexto puede ser favorable para que la izquierda colombiana tome el mando regional.Pascual aclaró que Boric tendrá una tarea más difícil dentro de Chile que fuera, ya que el país andino aún debe atravesar un proceso constituyente que desmonte la carta magna de corte neoliberal de 1980. "En el caso de Chile tienen que hacer el país casi de nuevo y por eso veo difícil que Boric sea el representante de esta nueva ola, mientras Petro ya hizo los deberes y de hecho estuvo muy cerca del proceso constituyente colombiano de 1991", consideró.La disputa dentro de las derechasEn paralelo a la reorganización de las izquierdas latinoamericanas, Pascual advirtió que "hay una gran batalla en el seno de la derecha" de América Latina. Para el analista, por el momento la disputa está siendo ganada "por el sector más extremista y claramente no democrático" que tiene entre sus abanderados al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y al reciente candidato a la Presidencia de Chile José Antonio Kast, entre otros.Según Pascual, existe "un agotamiento profundo de las ideas" dentro de las derechas en el que los extremistas sacan ventaja debido a que "los demócratas de derecha nunca han tenido mucha ascendencia y la élite latinoamericana ha visto que no conseguía resultados suficientes"."Ahora la derecha está apostando a la vía más dura, no democrática, que es la que mejores resultados parecería que le está dando: le dio la victoria en Brasil y en Chile Kast se ha colado a segunda vuelta sin muchas dificultades", razonó Pascual.

