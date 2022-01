https://mundo.sputniknews.com/20220119/donetsk-acusa-a-ucrania-de-preparar-grupos-de-sabotaje-para-atacar-donbas-1120511328.html

Donetsk acusa a Ucrania de preparar grupos de sabotaje para atacar Donbás

Donetsk acusa a Ucrania de preparar grupos de sabotaje para atacar Donbás

MOSCÚ (Sputnik) — Ucrania preparó, con la ayuda extranjera, varios grupos de sabotaje para atacar infraestructura vital de la autoproclamada República Popular... 19.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-19T20:04+0000

2022-01-19T20:04+0000

2022-01-19T20:04+0000

ucrania

donetsk

sabotaje

🛡️ zonas de conflicto

internacional

denís pushilin

antony j. blinken

donbás

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109113/16/1091131663_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_2c4d77cb34367087ecae099e5a8ae36f.jpg

El líder de la RPD precisó que los ataques estarán dirigidos contra la infraestructura, en particular, gasoductos, sistemas hídricos y líneas eléctricas.La república se está preparando para ello intensificando las medidas de seguridad, aseveró.Este miércoles 19, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, anunció, tras las negociaciones con el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, que en las próximas semanas Washington proporcionará a Kiev asistencia adicional en materia de seguridad.Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba, aseguró que Kiev no tiene planes de atacar las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.El Cuarteto de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral —Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa— son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias.Rusia advirtió a Ucrania y Occidente en reiteradas ocasiones de no intentar resolver el conflicto de Donbás por medios militares y denunció que el suministro de armas a Ucrania incita a Kiev a recurrir a la fuerza para atajar el conflicto.

https://mundo.sputniknews.com/20220118/donetsk-afirma-que-las-tropas-de-kiev-en-donbas-son-superiores-a-las-suyas-1120446417.html

ucrania

donetsk

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, donetsk, sabotaje, 🛡️ zonas de conflicto, denís pushilin, antony j. blinken, donbás