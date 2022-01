https://mundo.sputniknews.com/20220117/sanchez-recuerda-que-djokovic-tendra-que-cumplir-normas-espanolas-para-competir-en-madrid-1120403735.html

Sánchez recuerda que Djokovic tendrá que cumplir normas españolas para competir en Madrid

Sánchez recuerda que Djokovic tendrá que cumplir normas españolas para competir en Madrid

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró que, en caso de que el tenista Novak Djokovic quiera competir en el... 17.01.2022, Sputnik Mundo

Respondía así Sánchez a una pregunta en la que se le pedía su opinión sobre unas declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en las que afirmaba que el tenista serbio “sería un gran reclamo”, para el próximo Mutua Madrid Open, que se disputará en la capital española entre los próximos 26 de abril y 8 de mayo. No obstante el presidente español quiso matizar que no era su propósito entrar en polémicas. Respecto a este asunto, el canciller alemán manifestó en la misma comparecencia que “Australia tiene reglas que no son las nuestras, pero es la soberanía y el derecho de Australia a fijar sus propias reglas y no decir que valen para unos, pero no para otros”, dijo Olaf Scholz. La normativa de la Unión Europea para el acceso a su territorio durante la pandemia, a la que se acoge España mediante la Orden INT/657/2020, blinda las fronteras; pero prevé una serie de excepciones entre las que está la de los participantes en pruebas deportivas de alto nivel que tengan lugar en el país.Sin embargo, al ser una excepción ha de comunicarse con antelación, con lo cual podría generarse una nueva polémica, previa al torneo de la capital de España. Hay que tener en cuenta además, que la orden citada, cuya aplicación comenzó en julio de 2020, fue prorrogada, de momento, hasta el 31 de enero de 2022 por el Ministerio del Interior español; con lo cual, para la próxima primavera puede que la normativa de acceso al territorio español haya variado.

