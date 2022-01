https://mundo.sputniknews.com/20220117/madrid-si-quiere-a-djokovic-el-alcalde-lo-considera-un-reclamo-para-el-masters-1000-de-la-ciudad-1120392062.html

Madrid sí quiere a Djokovic: el alcalde lo considera "un reclamo" para el Masters 1000 de la ciudad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que ver a Djokovic en el Masters 1000 de la capital española sería un aliciente. Pero, el... 17.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-17T14:54+0000

2022-01-17T14:54+0000

2022-01-17T14:54+0000

españa

⚽ deportes

madrid

novak djokovic

tenis

atp

El culebrón Novak Djokovic parece haber llegado a su fin. El tenista serbio perdió el recurso contra el Gobierno de Australia sobre su estancia en el país sin estar vacunado. Un avión lo trasladó de Melbourne a Dubái y de allí a Belgrado. En su ciudad natal ha sido recibido entre vítores y aplausos. Más caldeados quedan los ánimos en Oceanía. Canberra podría impedir que el actual número uno del mundo pise suelo australiano en tres años al serle retirado el visado en dos ocasiones, sanción recogida en su legislación. El Open de Australia podría alejarse de su calendario definitivamente.Tras la resolución del país oceánico, las reacciones no se han hecho esperar. Francia, hogar de Roland Garros, también le estaría vetada sin la vacuna contra el coronavirus. Así lo confirmó su ministra de Deportes, Roxana Maracineanu. También es obligatoria la pauta completa en Estados Unidos, sede del último Grand Slam del año y los Master 1000 de Indian Wells, Miami y Cincinatti. El único grande en el que podría participar sería en Wimbledon, en Londres, pero tras someterse a una cuarentena de 10 días.Se le complica el año a Djokovic. Pero, en caso de que decidiese jugar en el Master 1000 de Madrid, otra de las grandes citas del año, los problemas no serían tantos. Al menos, el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, abre la puerta para que el serbio salte a la arcilla de la Caja Mágica. Deja la pelota de su entrada en el tejado de la Moncloa, pero, a su parecer, su participación sería un atractivo para la ciudad.Por su parte, el Gobierno no se posiciona de manera clara. Eso sí, la portavoz del Ejecutivo central, Isabel Rodríguez, ha destacado que Australia "ha hecho lo que debía hacer: vencer al negacionismo".Desde el torneo se reitera que el Gobierno es quien debe decidir si aterriza en España. Eso sí, la organización no va a cambiar su política de admisión, marcada por la ATP. Esta indica que los tenistas no vacunados se tienen que someter a un mayor número de pruebas PCR y de que en caso de dar positivo o ser contacto estrecho de un positivo deben abandonar la competición. Los carteles que anuncian el Master 1000 de Madrid tienen a Djokovic como una de las estrellas que acudirán.Hasta mayo no sabremos si el serbio podrá disputar Madrid, cuyo trofeo ha levantado en dos ocasiones. De momento, Djokovic se perderá el Open de Australia, torneo en el que partía como favorito. También su oportunidad de romper el empate de 20 Grand Slam con Nadal y Federer y de mantener el número uno. Ahora, el tenista de Manacor es quien acecha el récord de grandes y Medvedev y Zverev los que apuntan a la primera plaza del ranking. El reino del serbio se desmorona por no declarar su presencia en España en el visado, más allá de no estar vacunado. Australia le ha dejado fuera de partido. Y podría no ser la única.

https://mundo.sputniknews.com/20220116/la-corte-federal-de-australia-avala-la-cancelacion-del-visado-de-novak-djokovic-1120370363.html

madrid

⚽ deportes, madrid, novak djokovic, tenis, atp