"Sin salud menstrual no habrá salud social": los expertos alertan del oscurantismo sobre la regla

"Sin salud menstrual no habrá salud social": los expertos alertan del oscurantismo sobre la regla

Solo hay que rasgar un poco para dar con una historia horrorosa. Es tan normal como la vida misma. "El peor día de mi vida", "creí que me moría", "nunca lo... 13.01.2022, Sputnik Mundo

"Cuando me vino yo ni siquiera sabía que eso me iba a pasar, no tenía ni idea de qué era un ciclo menstrual, era la mayor de las hermanas y nadie se había encargado de decirnos nada", cuenta Carmen, sevillana de 70 años. "Yo sabía algo por mis amigas y por los anuncios, ¡pero no imaginaba que iba a ser tan bestial!", dice su hija una generación después. A lo largo de los años, el vacío y la bruma de vergüenza en torno a la menstruación se mantiene.Los mitos y las falsas creencias siguen existiendo, por muy asombroso que nos parezca: se corta la mayonesa, trae mala suerte a los barcos, las mujeres están como poseídas y de un humor incontrolable y se sigue sin usar la palabra menstruación, tirando de creatividad: "ha venido a verme mi prima de Japón", en referencia a la mancha roja que se incrusta en la blanca bandera nipona.Algunas de las experiencias que referimos forman parte de la investigación de Noelia García Toyos, psicóloga experta en salud menstrual. "Las experiencias en las menarquias suelen ser negativas. Las primeras nociones, como mucho, las dan las madres, pero hay un enorme vacío que lo llena la publicidad, las habladurías y falsas creencias".García Toyos decidió profundizar en las implicaciones que tiene la regla en nuestra sociedad. "Decidí investigar esto porque había poca información; una amiga mía tenía que tomar una decisión personal muy importante, pero justo en ese momento estaba al principio de su ciclo menstrual y no se fiaba de su propio juicio. Eso me sorprendió, y me hizo preguntarme ¿quién decide por nosotras, quién nos define?"Un sistema encallado en el tiempoPiensa en una amiga que le pide a otra en voz baja un tampax que recibe con disimulo. Piensa en los miedos de las adolescentes a que la mancha se le note en mitad de la clase. Y ahora, piensa en los chicos. Su adolescencia viene marcada por otros efectos como la aparición de vello o la capacidad de eyacular, y eso, en el mundo de los chavales, no es motivo de vergüenza, sino de fanfarronería.La regla es definida por la publicidad y por la respuesta social; pero también por la respuesta médica, así que está a medio camino entre la enfermedad, lo íntimo o la vergüenza. En los anuncios es de color azul, ¡cómo una experiencia poética! y cuando se habla de avances tecnológicos y nuevos inventos es, simplemente, para ocultarla, atenuarla o disimularla. "Eso no tiene sentido, tenemos un paradigma social y otro biológico y debo decir que el patriarcado y el capitalismo van de la mano para medicalizar la regla o mantenerla como tabú".La investigadora andaluza propone que la regla es un proceso marcado por el sistema patriarcal para que la mujer esté supeditada a su cuerpo, "la biología determina lo femenino por un lado. Por otro, lo masculino viene determinado por lo cultural y humano. Así, los hombres producen y las mujeres reproducen".Para llegar a esta conclusión, García Toyos ha analizado los trabajos sobre el ciclo menstrual entre 1994 y 2013 concluyendo que la mayor parte están hechos con fines biológicos o médicos por mujeres mayoritariamente estadounidenses, "hay una enorme carencia de estudios que tengan un enfoque bio–psico–social". Después de todo, la regla es algo tan común que, por muy secreto y tabú que sea, forma parte de nuestra vida, ¿no deberíamos abordarla como tal?.3.000 días inhábiles no son nadaHay patrones comunes en el ciclo menstrual: el sangrado dura entre 5 y 7 días, el ciclo es de al menos 20 días, entre 80 y 100 cm3 es la cantidad máxima de sangrado y, de media, cada mujer tiene en su vida unos 3.000 días en los que la regla le pone difícil cumplir con su rutina. En el mundo hay 2.000 millones de personas que tienen la regla… imposible echar cuentas.En España, el 75% de las mujeres ha sufrido un periodo menstrual tan doloroso que no les permite hacer nada, según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Pero no hablamos solo de los días de sangrado, está presente también el Trastorno Disfórico Premenstrual —depresiones o ansiedad— que para la OMS y para el recopilatorio de diagnóstico psiquiátrico, son una enfermedad.Otros cálculos hablan de 9 días al año perdidos para la productividad, en comparación con los hombres, pero es una productividad lastrada en secreto, porque decir "estoy mala" no es motivo para una baja sistemática.Solo podemos destacar excepciones como la del Ayuntamiento de Girona, que reconoce ocho horas al mes de permisos menstruales desde junio de 2021 para las trabajadoras municipales.Quizás el gancho socioeconómico ayude a paliar las carencias de información e investigación que hay en torno a la regla.El feminismo que predica en el desiertoLa ausencia de grandes soluciones e investigaciones viene siendo paliada desde los años 70 por los movimientos feministas, aunque hasta ahora, no hay enfoques que integren disciplinas sociales, psicológicas y también médicas. Recuerda que, como venimos viendo, la regla no es una enfermedad, sino un constructo social, "necesita más medios y formación, la salud menstrual es puro bienestar social", concluye García Toyo.En 1978 la reciente Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, Gloria Steinem, escribió Si los hombres menstruaran. La periodista y activista feminista imaginó un mundo en el que "la menstruación sería un acontecimiento de hombres, totalmente envidiable y del que se podría presumir: los hombres hablarían del tiempo de duración y de la cantidad de su período. Los muchachos celebrarían el inicio del periodo —ansiada prueba de su masculinidad— con rituales religiosos y fiestas sólo para hombres. El Congreso subvencionaría el Instituto Nacional de la Dismenorrea para combatir las molestias del mes. Compresas y tampones recibirían subvenciones…"Hoy, las reivindicaciones de una visión más justa e igualitaria del ciclo menstrual y sus implicaciones continúan llegando desde el feminismo con iniciativas que pretenden hacer crecer en las niñas una mayor conciencia. También con propuestas artísticas que buscan otra mirada del ciclo. Quien sabe, quizás la regla sea en un futuro algo tan normal que sucede cada mes a la mitad del planeta.

2022

