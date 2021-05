https://mundo.sputniknews.com/20210505/un-ayuntamiento-catalan-dara-a-sus-empleadas-permisos-por-dolor-menstrual-de-hasta-8-horas-al-mes-1111896445.html

Un Ayuntamiento catalán dará a sus empleadas permisos por dolor menstrual de hasta 8 horas al mes

Las trabajadoras del Ayuntamiento de Girona podrán ausentarse de sus puestos cuando sufran molestias derivadas de la menstruación. Podrán restituir el tiempo... 05.05.2021, Sputnik Mundo

La medida aprobada por el consistorio gerundense, que tendrá que ser ratificada el 14 de junio durante el Pleno, es simple: las trabajadoras del Ayuntamiento, tanto funcionarias como interinas, tendrán derecho a solicitar un permiso para ausentarse de sus lugares de trabajo cuando tengan el periodo y se encuentren mal. Este tipo de conciliación contempla ausencias de hasta ocho horas al mes, que no computarán como baja laboral o días de vacaciones. El tiempo utilizado tendrá que ser recuperado en un plazo máximo de tres meses. El acuerdo fue impulsado por un grupo de trabajadoras en conformidad con Intersindical, el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, y respaldado por el resto de representantes sindicales en la mesa de negociación. En palabras de Mª Àngels Planas, teniente de alcalde y concejala de Hacienda y Régimen Interior, la iniciativa permitirá "conciliar el derecho a la salud y bienestar en el trabajo". La medida también implica que ya no se gastarán días de libre disposición para afrontar las molestias menstruales. "Si te encuentras mal por la mañana, podrás empezar dos horas más tarde o irte a media mañana si es cuando tienes los síntomas", explicó Planas, que resalta que a efectos laborales la menstruación representa una indisposición puntual y no una enfermedad. La propuesta inicial contemplaba que el permiso se concediera por 16 horas. No obstante, el consistorio cifró en la mitad el tiempo máximo que pueden durar las molestias. Recibida la petición, Intersindical indagó en los posibles ejemplos en otros países, hallando únicamente medidas similares en Italia y Japón. ¿Cómo era antes?Aquellas mujeres a quienes el dolor provocado por la menstruación les impedía acudir al trabajo en este Ayuntamiento, podían disponer de dos días libres al año por indisposición o bien acogerse a los de asuntos propios. Zaida Vidal, secretaria provincial de Feminismo de Intersindical en Girona, estima que el ejemplo podría cundir en otros organismos públicos y empresas, que pueden acabar adaptando los permisos laborales a las necesidades de las trabajadoras, también durante la fase de menopausia. Y confía en que la norma pueda ir revisándose para conseguir más horas y permisos retribuidos. El Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por JxCat y ERC (ambas formaciones independentistas) emplea a 1.047 trabajadores de los que 533 son mujeres, la mayor parte menores de 50 años. En un comunicado publicado en su página web, Intersindical se reafirma en el propósito de "no querer de ninguna manera estigmatizar más a las mujeres ni tapar enfermedades relacionadas con la menstruación como la dismenorrea y la endometriosis".

