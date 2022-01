https://mundo.sputniknews.com/20220103/macron-provoca-una-guerra-entre-eurofilos-y-soberanistas-en-francia-1119965807.html

Macron provoca una guerra entre eurófilos y soberanistas en Francia

Macron provoca una guerra entre eurófilos y soberanistas en Francia

PARÍS (Sputnik) — El izado de la bandera europea sobre la tumba del soldado desconocido en París no es una simple anécdota y tampoco una iniciativa positiva... 03.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-03T18:36+0000

2022-01-03T18:36+0000

2022-01-03T18:36+0000

✒️ firmas

francia

emmanuel macron

la unión europea

bandera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1119965474_0:70:2940:1724_1920x0_80_0_0_a831da24cf061e6f045f78ad8b976ea0.jpg

¿Quién está dispuesto a dar su vida por la bandera de la UE? Algunas voces se hacían esta pregunta tras ver ondear la enseña azul, el 31 de diciembre, sobre el monumento que representa a los soldados muertos por Francia, sin el correspondiente acompañamiento —como exige la ley— de la tricolor nacional."Querellas políticas preelectorales", afirmaban otros, intentando calmar la tormenta que se intentó cerrar con la retirada del símbolo de la UE 24 horas más tarde. ¿Provocación o error de comunicación? El hecho ha servido a las huestes macronistas para denunciar la reacción de "la derecha y la extrema derecha", de esa Francia "rancia", como la llaman algunos militantes partidarios del olvido de la historia nacional, defensores del paraíso europeo y la globalización feliz."Europa, sinónimo de deslocalización y desindustrialización"Por supuesto, Marine Le Pen y Eric Zemmour, que se diputan el voto nacionalpopulista y Valérie Pécresse, la representante del centroderecha, no perdieron la ocasión para atacar a su rival electoral aún no declarado oficialmente, Emmanuel Macron. Pero lo que la prensa que hace campaña contra los tres primeros, los editócratas proMacron y los medios extranjeros que recogen sus opiniones olvidaron mencionar es que la indignación por el asunto de la bandera fue compartida también por la izquierda, a excepción de socialistas y ecologistas.Jean-Luc Mélenchon, jefe de La Francia Insumisa y candidato mejor colocado de la izquierda en los sondeos para las presidenciales de abril, denunció "un capricho de comunicación" y dijo sentirse "conmocionado". Mucho más dura fue la reacción del candidato del Partido Comunista, Fabien Roussel, que calificó como inoportuno y lamentable la ausencia de la bandera francesa y la instalación de la bandera europea "que para muchos es sinónimo de deslocalizaciones, desindustrialización y perdida de soberanía".Con esta querella política entre eurófilos y soberanistas Francia inicia los seis meses de presidencia del Consejo de la UE, una responsabilidad mucho menos trascendente de lo que los medios oficiales y el propio presidente Macron hacen ver.Una presidencia sin poderLos órganos que dirigen la UE son la Presidencia de la Comisión (en manos de la conservadora alemana Ursula Von der Leyen), el Consejo Europeo (donde están representados los jefes de Estado y gobierno de los 27 miembros. Nada que ver con el Consejo de la UE) y el Parlamento Europeo. El Consejo de la UE que va a dirigir Francia durante seis meses, es compartido en realidad por tres países, por un periodo de 18 meses. Suecia y la República Checa serán los dos acompañantes.Por mucho que Emmanuel Macron quiera lanzar como iniciativas, su capacidad para tomar medidas efectivas estará siempre condicionada por la realidad que representan las voces de sus 26 asociados, en muchos casos, con intereses completamente opuestos. El Consejo de la UE está capacitado especialmente para organizar reuniones y enumerar las reformas que el presidente de turno quiera subrayar, en un ejercicio que tiene más que ver con la política de influencia del país que preside y es un vector de comunicación para Emmanuel Macron. Además, la persona que dirigirá las reuniones del Consejo de la UE será el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, y no el presidente."Una Europa poderosa", ignorada por Rusia y EEUUAclarado este punto, desconocido para la mayoría de los ciudadanos franceses, a los que se les vende un protagonismo exagerado de su país en la UE, los medios de comunicación nacionales y continentales que le apoyan ya se han hecho eco del voluntarismo de Emmanuel Macron, resumido en sus principales objetivos: "avanzar hacia una Europa poderosa en el mundo, plenamente soberana, libre de sus decisiones y dueña de su destino". Una especie de carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, que se traducirá en pocos avances concretos y mucha comunicación política en pleno período electoral francés.El riesgo para Macron —que se juega la reelección— es precisamente que sus deseos de llegar a una Europa soberana y a una "autonomía estratégica" choquen con una realidad que no pueda controlar. Una primera prueba de ello es la ignorancia con la que Estados Unidos y Rusia tratan a Europa en el diferendo que les opone sobre Ucrania y una eventual ampliación de la OTAN hacia la frontera rusa.Por encima de las declaraciones rimbombantes y de la habitual lírica diplomática francesa, Emmanuel Macron ha encontrado un asunto que, sin embargo, interesa a todos los europeos y, también, a la mayoría de los votantes franceses: la inmigración ilegal. Su pretensión de reformar Schengen para hacer más difícil la entrada ilegal en la UE es una propuesta que sí podría ser valorada por sus 26 colegas comunitarios.Europa, desunida; Francia, dependienteOtros puntos de su programa soñado, como el salario mínimo para la UE o la tasa fronteriza al carbono se toparán con el rechazo de muchos de los países miembros, incluida la Alemania del tripartito socialdemócrata-verde-liberal, que se dice solidaria del anhelo federalista de Macron, pero que nunca renunciará a sus intereses ni en la industria del carbón, ni en sus especiales relaciones comerciales con China, ni con el gasoducto Nord Stream 2.La realidad de esta "Presidencia francesa de la Unión Europea" de seis meses es que Emmanuel Macron ni tendrá poder, ni será presidente de nada. Eso sí, la experiencia francesa se dejará notar en las 400 reuniones sociales, culturales y artísticas a las que da derecho presidir el Consejo de la UE. Una gran ocasión para llenar de banderitas azules diferentes espacios lúdicos en ciudades y pueblos.Las pretensiones de Emmanuel Macron para Europa están tan alejadas de la realidad como la propia soberanía de su país.

https://mundo.sputniknews.com/20210426/macron-se-disfraza-de-robocop-para-frenar-a-marine-le-pen-1111561452.html

https://mundo.sputniknews.com/20211210/macron-promete-una-europa-poderosa-con-francia-al-frente-de-la-ue-1119173938.html

https://mundo.sputniknews.com/20211121/macron-cambio-el-color-de-la-bandera-de-francia-en-2018-pero-nadie-se-dio-cuenta-1118474845.html

https://mundo.sputniknews.com/20211209/el-consejo-de-la-ue-aprueba-reglamento-para-crear-la-agencia-de-asilo-1119141919.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Luis Rivas https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/32/1056033242_547:0:3139:2592_100x100_80_0_0_e096afd0519f13948b3526d12a2dea07.jpg

Luis Rivas https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/32/1056033242_547:0:3139:2592_100x100_80_0_0_e096afd0519f13948b3526d12a2dea07.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Luis Rivas https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/32/1056033242_547:0:3139:2592_100x100_80_0_0_e096afd0519f13948b3526d12a2dea07.jpg

✒️ firmas, francia, emmanuel macron, la unión europea, bandera