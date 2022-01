La gripe y ómicron se unen para desabastecer a las farmacias de Brasil

https://mundo.sputniknews.com/20220107/la-gripe-y-omicron-se-unen-para-desabastecer-a-las-farmacias-de-brasil-1120083049.html

La epidemia de gripe que afecta a varios estados de Brasil y el aumento de casos de COVID-19 por la variante ómicron dispararon las ventas de antigripales y... 07.01.2022, Sputnik Mundo

Al incremento de casos de COVID-19 producto de la circulación de la variante ómicron, algunas de las principales ciudades de Brasil agregaron epidemias de gripe que incrementaron los promedios históricos de fallecidos por la influenza y que, incluso, dieron pie a los primeros casos de 'flurona' en territorio brasileño.En ese contexto, las farmacias de Brasil comenzaron a percibir una inédita disparada en la compra de antigripales y otros medicamentos de venta libre destinados a calmar la fiebre, la tos y otros malestares típicos tanto de la gripe habitual como los asociados a la variante ómicron.Las cifras son elocuentes: un artículo de la prensa brasileña citado por el Consejo Federal de Farmacia (CFF) da cuenta de que en Ultrafarma, una de las principales cadenas farmacéuticas del país, la venta de antigripales fue, entre diciembre de 2021 y enero de 2022, un 142% superior a la del mismo período un año antes. Lo mismo sucedió con los jarabes antialérgicos, que se vendieron un 130% más.La avalancha no solo afectó a los medicamentos sino también a los test rápidos de COVID-19. La cadena Farma Ponte, de Sao Paulo, reportó haber vendido un promedio de 200.000 test semanales entre diciembre y enero cuando, tan solo un mes antes, el promedio era de 90.000.El problema mayor es que el súbito aumento de la demanda no estaba previsto por las farmacias. Sergio Mena, gerente de la Asociación Brasileña de Redes de Farmacias y Droguerías (Abrafarma), explicó a medios locales que la escasez de antigripales se produjo porque, habitualmente, el pico de consumo de estos medicamentos se da en Brasil en los meses de abril y mayo.La demanda inesperada hizo que los comerciantes no pudieran asegurar suficiente stock de medicamentos y test de COVID, lo que llevó a que, en los primeros días de enero, los clientes comenzaran a advertir problemas en el abastecimiento en farmacias de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, el Distrito Federal y otros estados del país.Uno de los artículos que desapareció de los anaqueles fue el Tamiflu, nombre comercial para el antigripal oseltamivir y cuyo uso se popularizó durante la epidemia de Gripe A en 2009. Ahora, con la gripe estacional y el coronavirus acechando juntos, los brasileños parecen haberse lanzado en busca del medicamento. El medio Metropoles reportó que en la cadena DrogaFuji de Brasilia, una veintena de personas reclama el medicamento cada día, una situación inesperada en noviembre de 2021, cuando todavía se vendían pocas unidades diarias.Mena, de Abrafarma, aseguró que los stocks de las farmacias "están siendo repuestos" pero la combinación de la gripe con la variante ómicron aún pone en jaque los esfuerzos por repletar los anaqueles. "Aquello que iba a suceder en marzo, en la temporada normal de gripe y síndromes respiratorios, se anticipó ahora", comentó al Portal Uol.

