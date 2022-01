https://mundo.sputniknews.com/20220106/mr-big-queda-fuera-del-final-de-and-just-like-that-por-acusaciones-de-abuso-sexual-1120056060.html

El capítulo final de la serie de HBO Max se transmitirá el próximo 3 de febrero, no sin antes editar la parte en donde salía Noth.Según las fuentes consultadas por Variety, los guionistas y productores consideraron que la breve aparición que tenía el actor en el final de And just like that no era narrativamente relevante, por lo que decidieron eliminarla.Hasta el momento, HBO Max no ha confirmado la decisión, pero la publicación citada tiene conocimiento sobre cómo se desarrollará el capítulo final, tanto la versión editada como la completa.A mediados de diciembre, dos mujeres denunciaron haber sido víctimas de violación por parte de Chris Noth en un artículo publicado en The Hollywood Reporter. La publicación se acompañó de mensajes de texto entre las partes.Noth rechazó las acusaciones y cuestionó que éstas se hayan hecho poco después del estreno mundial de And just like that.No obstante, las denuncias fueron respaldadas por las propias compañeras de Noth, entre ellas la protagonista de Sex and the city, Sarah Jessica Parker, quien dio su apoyo total a las víctimas.Días después de las denuncias, la cadena CBS anunció que Chris Noth quedaba fuera de la serie The Equalizer y que los capítulos que ya habían grabado serían los únicos en los que tendría alguna participación.

