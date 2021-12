https://mundo.sputniknews.com/20211217/dos-mujeres-acusan-de-violacion-a-chris-noth-mr-big-de-sex-and-the-city--1119447505.html

Dos mujeres acusan de violación a Chris Noth, Mr. Big de 'Sex and the city'

2021-12-17T16:03+0000

2021-12-17T16:03+0000

2021-12-17T16:21+0000

Las mujeres, identificadas con los pseudónimos Zoe y Lily, afirmaron que el actor abusó sexualmente de ellas en 2004 y 2015, respectivamente, cuando ellas tenían 22 y 25 años, respectivamente.Las denunciantes, quienes no se conocen entre sí, afirmaron al medio que decidieron hacer públicos sus casos luego de ver a Noth en el reboot de la serie que le dio fama mundial, And just like that, estrenada el pasado 9 de diciembre.Denuncias contra el actorDe acuerdo con el relato de Zoe, quien trabaja en la industria del entretenimiento, la agresión ocurrió en 2004 en su departamento ubicado en West Hollywood luego de varios coqueteos que habría hecho el actor para llamar su atención.Tras el ataque, la víctima estaba herida y pidió ayuda a una amiga para ir a un hospital porque necesitaba sutura. Aunque la policía supo del caso, la joven no quiso revelar la identidad de su agresor.En el trabajo periodístico se incluyen mensajes de texto posteriores en los que Noth le dice que se la pasó muy bien, pero no estaba seguro si ella igual; Zoe responde que disfrutó la plática, pero, "sin querer entrar en detalles por mensaje", se había sentido "usada".La denuncia incluye las declaraciones de un trabajador de un Centro de Crisis de Violación de UCLA, quien confirmó que Zoe acudió en 2006 tras sufrir pesadillas con lo sucedido.El otro testimonio corresponde a Lilly, una mesera que en 2015 trabajaba en la sección VIP de un bar de Nueva York, sitio donde conoció al histrión.La joven, quien entonces tenía 25 años, reconoció que sí sabía quién era el actor, e incluso sabía que estaba casado, lo que no impidió que la estrella le coqueteara y la hiciera sentir halagada.Al concluir su turno, fueron a tomar y después al departamento de Noth, donde, tras ser rechazado, habría cometido la violación.Al igual que con Lily, The Hollywood reporter también comprobó que hubo mensajes después de la agresión entre marzo y abril de 2015.Niega las acusacionesLuego de darse a conocer las denuncias, Chris Noth negó las acusaciones y afirmó que los encuentros fueron consensuados. Incluso, el artista criticó el hecho de que los casos se hayan dado a conocer justo después del estreno de And just like that…"Es difícil no cuestionar el contexto en el que se dan a conocer estas historias. No sé por qué surgen ahora , pero sí sé esto: yo no violé a esas mujeres", se lee en el pronunciamiento enviado a The Hollywood reporter.Por su parte, Drake Madison, oficial del Departamento de Policía de Los Angeles, ciudad en la que vive Noth, declaró que no existe ninguna investigación en contra de la estrella, ya que se necesita una denuncia para ello y hasta el momento no se ha interpuesto ninguna.

