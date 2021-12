https://mundo.sputniknews.com/20211221/carrie-vs-mrbig-sarah-jessica-parker-respalda-a-mujeres-que-denunciaron-a-chris-noth-1119576265.html

Carrie vs. Mr.Big: Sarah Jessica Parker respalda a mujeres que denunciaron a Chris Noth

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1119576515_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_13e8bb0323180dc0b1a3094eee929136.jpg

A través de sus cuentas de Instagram, Cynthia Nixon, Kristin Davis y Parker compartieron un breve comunicado en el que respaldaron a las dos mujeres que denunciaron haber sido víctimas de un ataque sexual por parte de su compañero de producción de And just like that."Estamos profundamente entristecidas de escuchar las acusaciones en contra de Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que decidieron compartir sus dolorosas experiencias. Sabemos que esto puede ser algo muy difícil de hacer y las reconocemos por ello", se lee en el mensaje firmado por las tres actrices y compartido en sus respectivos perfiles.El pasado 16 de diciembre, The Hollywood Reporter publicó dos testimonios de mujeres que aseguran fueron abusadas sexualmente por Noth, en 2004 y en 2015.En ambos casos, las mujeres mostraron mensajes en los que se expone que el actor estaba consciente de que las mujeres no se habían sentido cómodas durante los encuentros sexuales que mantuvieron.En respuesta, Chris Noth rechazó las acusaciones y puso en duda el interés por publicar las denuncias justo una semana después del estreno del reboot de Sex and the city, And just like that, ocurrido el pasado 9 de diciembre, y en el cual reinterpreta al personaje Mr. Big."Es difícil no cuestionar el contexto en el que se dan a conocer estas historias. No sé por qué surgen ahora, pero sí sé esto: yo no violé a esas mujeres", se lee en el pronunciamiento enviado a The Hollywood Reporter.Queda fuera de otra serieEste 20 de diciembre, la cadena CBS informó que terminó su relación contractual con Chris Noth y anunció que ya no grabará más capítulos de la serie The Equalizer, en la cual el actor apareció en 17 episodios.Según explicó la propia cadena, Noth aparecería en algunos episodios programados en 2022, pero después de las acusaciones únicamente se transmitirán el capítulo que ya había filmado.

https://mundo.sputniknews.com/20211217/dos-mujeres-acusan-de-violacion-a-chris-noth-mr-big-de-sex-and-the-city--1119447505.html

