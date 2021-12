https://mundo.sputniknews.com/20211207/escandalo-en-la-ciudad-mr-big-defiende-a-sarah-jessica-parker-de-los-ataques-de-kim-cattrall-1119055132.html

Escándalo en la ciudad: Mr. Big defiende a Sarah Jessica Parker de los ataques de Kim Cattrall

Escándalo en la ciudad: Mr. Big defiende a Sarah Jessica Parker de los ataques de Kim Cattrall

La icónica serie 'Sexo en la ciudad' regresa a las pantallas bajo el nombre de 'And Just Like That…'. Si bien Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall interpretaron... 07.12.2021, Sputnik Mundo

Cattrall, cuyo personaje, Samantha Jones, no aparecerá en la secuela de la mítica serie, expresó su desdén a Parker en reiteradas ocasiones. Así, en una entrevista con Pierse Morgan, calificó de "tóxica" su relación con las coprotagonistas de Sexo en la ciudad. "Nunca he sido amiga de ellas", subrayó.Y en 2018, luego de que su hermano menor, Chris Cattrall, se quitara la vida, Kim rechazó las condolencias de Parker a través de Instagram."No eres mi familia. Tampoco eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de buena chica", escribió en ese entonces. También tachó a la actriz de "hipócrita" y "cruel".Si bien la propia Parker nunca se pronunció acerca de los ataques de Cattrall en su contra, el actor Chris Noth, quien dio vida a Mr. Big, comentó el conflicto en una entrevista con The Guardian.Noth opina que cada persona tiene sus propias motivaciones y admite que no sabe cuáles eran las de Cattrall. Pero calificó la situación de muy "triste e incómoda"."Simplemente no me gusta ver a nadie hablar mal de Sarah Jessica, pues ella es un objetivo y la gente puede ser desagradable. Me siento muy protector con ella y no estuve feliz por aquella situación", subraya.La serie de HBO And Just Like That… consta de 10 episodios y narra las nuevas aventuras de las amigas de Nueva York. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis regresarán a los papeles de Carrie, Miranda y Charlotte, respectivamente. El reparto del programa también cuenta con la participación de los actores Chris Noth (Mr.Big), David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenblatt) y Willie Garson (Stanford Blatch), entre otros.

