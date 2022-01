https://mundo.sputniknews.com/20220103/cuidar-a-empresarios-para-que-sean-mas-ricos-los-polemicos-deseos-de-alcaldesa-mexicana-para-2022-1119968675.html

"Cuidar a empresarios para que sean más ricos": los polémicos deseos de alcaldesa mexicana para 2022

La alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, compartió el 1 de enero en su cuenta de Twitter sus propósitos para el año 2022, entre los... 03.01.2022, Sputnik Mundo

La funcionaria compartió una lista con 12 propósitos para el 2022 y su quinto punto provocó polémica entre distintos internautas, que incluso acusaron que Cuevas los bloqueó.La directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Kalycho Escoffié, repudió la postura de la alcaldesa y señaló que Cuauhtémoc tiene otros problemas ciudadanos."’Cuidar e ir de la mano de los empresarios para que sean más ricos’, dijo la alcaldesa de una delegación con grandes problemas habitacionales, de gentrificación, de especulación y de desalojos. Le reconozco su sinceridad para decir cuáles son sus lamentables prioridades", anotó la defensora.La ciudadana Jimena Zavala opinó que antes de acompañarse de los empresarios la alcaldesa Cuevas podría dar prioridad a otros temas, como la recolección de basura."Los habitantes de la Cuauhtémoc nos daríamos por bien servidos con que tu administración cumpliera con cosas tan básicas como recolección de basura o regulara a los restaurantes que tienen tomado el espacio público", criticó.Además, la alcaldesa de Cuauhtémoc, localidad que alberga el Centro Histórico de la Ciudad de México, llamó a gobernar con amor, agradecer lo bueno y lo malo, procurar y mantener alianzas y cuidar que los programas sociales lleguen a más beneficiarios en necesidad.También aseveró que buscará "una relación bonita" con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para beneficiar a los habitantes de Cuauhtémoc, tomar decisiones sin que se involucre la emotividad, no perdonar a los deshonestos, desleales y traidores, ser una buena líder, seguir trabajando fuerte, no olvidar a su familia y hacer de su alcaldía la mejor de la capital.Esta no es la primera ocasión que Cuevas desata polémica en redes sociales, pues a finales de octubre de 2021 propuso la creación de un corredor turístico en la Zona Rosa, histórico destino turístico del centro de la ciudad, con una pantalla de led monumental, por lo que fue acusada de querer convertir a la Cuauhtémoc en Las Vegas.

