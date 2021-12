https://mundo.sputniknews.com/20211221/sheinbaum-va-por-regulacion-de-uber-y-didi-por-aumento-drastico-de-tarifas-1119578700.html

Sheinbaum va por regulación de Uber y Didi por aumento drástico de tarifas

Luego de que ante la temporada vacacional usuarios de aplicaciones de taxis reportaran precios desmedidos en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia... 21.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

uber

ciudad de méxico

taxi

movilidad

claudia sheinbaum

méxico

"No nos parece correcto que eleven (los precios), es decir, no es un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía", asentó la mandataria local en conferencia de prensa."Tiene que ver con un asunto de mercado y de las propias aplicaciones, no tiene que ver nada que tenga que ver con el gobierno de la ciudad ni mucho menos", se deslindó.Sheinbaum informó que pidió a la Secretaría de Movilidad, que encabeza Andrés Lajous, revisar la regulación vigente."Hasta este momento no hay ninguna regulación más que un aprovechamiento que se cobra desde hace años, que va a un fideicomiso y entra directamente para la sustitución de vehículos", reconoció la jefa de gobierno.Ante esta situación, Sheinbaum informó que se está fortaleciendo la aplicación Mi taxi, un servicio regulado por las autoridades locales que busca proveer de servicios de transporte en vehículo individual a los ciudadanos y organizar a los conductores.Para lograr que esta app gubernamental sea competitiva ante Uber, Didi y otras proveedoras privadas de taxis se requiere que más conductores se incorporen a la plataforma, subrayó Sheinbaum."En este momento funciona bien la aplicación, pero lo que necesitamos es que más taxistas se incorporen para que a la hora de que solicite la ciudadanía un taxi pues realmente haya el número de taxis que puedan dar el servicio", apuntó.La Secretaría de Movilidad está buscando aumentar la cantidad de conductores disponibles en la capital del país para aprovechar la demanda del servicio, declaró Sheinbaum, mediante procesos de campaña y capacitación."Lo importante es que estén activos todo el tiempo", indicó.Los proveedores del servicio de movilidad desde la app Mi taxi deben portar una calcomanía en sus vehículos para identificarse ante los usuarios, consideró la jefa de gobierno tras anunciar la instalación de la mesa de construcción en la alcaldía Iztapalapa, una de las más peligrosas de la ciudad.

