Accidentes desplazan a homicidios en El Salvador

SAN SALVADOR (Sputnik) — El Salvador registró en 2021 más muertes por accidentes de tránsito que por homicidios, curioso hito para esta nación que intenta... 03.01.2022, Sputnik Mundo

Que mueran más personas en accidentes que por mano criminal no es noticia en ningún lugar, pero sí en este país, donde el frenesí criminal llegó a tales extremos hace unos años, que fue necesario sacar al Ejército a la calle para contener la matanza cotidiana.Sin ser una panacea, la caída en los homicidios es algo sin precedentes y que el Gobierno del presidente Nayib Bukele atribuye al plan de seguridad Control Territorial.Según la Policía Nacional Civil, El Salvador registró 1.140 homicidios en 2021, 201 muertes violentas menos que en 2020, mientras que en 70 de los 242 municipios del país no hubo homicidios en el año recién concluido.En comparación, el Viceministerio de Transporte reportó 1.358 fallecidos por accidentes de tránsito en 2021, una disminución respecto al año anterior, con todo y la restricción de movilidad y el confinamiento decretado para ralentizar el avance del covid-19 en 2020.Casa Presidencial, sede del Ejecutivo salvadoreño, definió 2021 como "el año más seguro" desde que hay registro estadístico de la criminalidad, con la cifra más baja de muertes por cada 100.000 habitantes desde el fin del conflicto armado (1980-1992).La situación se descontroló por completo en 2015, cuando las autoridades registraron 6.656 homicidios en El Salvador, tras el fracaso de una tregua impulsada por el Gobierno del presidente Mauricio Funes (2009-2014) con las principales pandillas del país.Si bien los homicidios comenzaron a bajar durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), con la llegada de Bukele sobrevino una drástica caída a nivel estadístico, que genera optimismo y suspicacias por igual en esta nación históricamente polarizada.Sacando réditoEl presidente Bukele y su engrasada maquinaria comunicacional han sabido sacarle lasca política a esta circunstancia, para criticar a los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).Existe una percepción de seguridad, que algunos consideran real y otros un espejismo, y que contrasta con la zozobra con que solía vivirse aquí años atrás en cualquier colonia, y no solo en las llamadas "zonas rojas", controladas por las "maras" (pandillas).En las semanas finales de 2021 comenzó la incursión y permanencia de la Fuerza Armada en territorios con presencia de "mareros", en especial los municipios con alta incidencia criminal, como Ilopango, San Martín y Soyapango.No es tan simpleCiertas voces en la sociedad civil no comparten el optimismo oficialista, sobre todo desde que el alza en las desapariciones hiciera que los homicidios dejaran de ser un parámetro fiable para medir el problema de la violencia en El Salvador.Para la prestigiosa consultora de políticas de seguridad ciudadana en la Universidad Centroamericana (UCA), más que políticas para reducir la criminalidad, hay un plan mediático para lograr un impacto político o en la opinión pública.Una reciente investigación periodística expuso, a su vez, que la caída en los homicidios fue negociada por la administración de Bukele con las pandillas, a cambio de determinadas prebendas, pero el Gobierno lo niega e insiste en sus políticas de seguridad.Además, cada día salen noticias sobre la creciente presencia de las autoridades en las comunidades, así como de golpes a las estructuras criminales del país y al narcotráfico internacional, mientras Bukele mantiene un alto índice de aprobación popular.

