Nayib Bukele negó vínculos con pandilleros tras acusaciones de EEUU.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a las acusaciones hechas por el Departamento del Tesoro de EEUU sobre negociaciones secretas con líderes de las llamadas maras.

“Está claro que el Gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto, o nada”, dijo vía twitter el mandatario de El Salvador, quien calificó de "absurdas", las acusaciones del Gobierno estadounidense.El tema tensiona la relación con EEUU y pone en cuestión algunas figuras del gobierno, dijo a En Órbita el sociólogo y profesor de la Universidad de El Salvador, Luis Armando González.El organismo estadounidense acusó al Ejecutivo de Bukele de haber negociado en secreto una tregua con los líderes de las pandillas y que, a cambio de su apoyo, proporcionó beneficios y privilegios financieros a los líderes encarcelados, incluidas trabajadoras sexuales y teléfonos celulares.La acusación —anunciada junto a sanciones financieras para dos funcionarios del Gobierno— desestima uno de los éxitos más pregonados por Bukele durante su mandato: la caída en la tasa de asesinatos y deteriora aún más la relación entre San Salvador y Washington, que han sido sólidas históricamente.Ambos países se encuentran en crisis desde mayo cuando el Congreso de mayoría oficialista destituyó al fiscal general y a los jueces de la cámara constitucional de la Corte Suprema, lo que fue criticado por el Gobierno de Biden."No ha habido un abordaje serio de temas que al Gobierno de Biden le preocupan y que no eran temas de preocupación para Trump, me parece que no se ha entendido bien por este lado que hay un cambio de administración a estas alturas y que plantea otros temas de agenda", manifestó.En tanto, en Honduras, más de 314 mujeres fueron asesinadas en el transcurso del año —una mujer cada 23 horas—. “Existe una violencia cultural que comienza desde la educación inicial”, dijo a En Órbita, la coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayestas.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

