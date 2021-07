El Salvador activará nuevas fases en su plan de seguridad tras el homicidio múltiple

https://mundo.sputniknews.com/20210716/el-salvador-activara-nuevas-fases-en-su-plan-de-seguridad-tras-el-homicidio-multiple-1114176287.html

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la futura implementación de nuevas fases en su plan de seguridad Control... 16.07.2021, Sputnik Mundo

"Hasta ahora, hemos implementado la Fase 1 y parte de la Fase 2 del Plan Control Territorial. En unos días recibiremos los recursos para la implementación completa de las fases 2 y 3, cuya información es pública. La Fase 4 [aún no de conocimiento público] se anunciará pronto", tuiteó Bukele.La Policía Nacional Civil encontró en la tarde del 15 de julio los cadáveres, acribillados y aún con sus uniformes escolares, de cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años, en un crimen que se presume fue cometido por pandilleros locales."Nuestro enfoque principal ya no será la reducción en la cifra de homicidios. Vidas de salvadoreños honrados se siguen perdiendo. El asesinato de los 4 jóvenes de este jueves [el 15 de julio], no quedará impune", escribió el mandatario en redes sociales, instantes antes.El crimen fue perpetrado en el cantón Anonal, del occidental departamento de Ahuachapán, y motivó una reunión de emergencia de Bukele con su gabinete de Seguridad, que duró hasta entrada la madrugada pasada.El mencionado Plan Control Territorial consta de siete fases, y ya fueron implementadas las dos primeras, que consisten en combatir el crimen organizado en los centros penales y las comunidades, y crear programas de inclusión social para la juventud.Una tercera fase, que propone la modernización de las instalaciones de seguridad ciudadana, ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.El Gobierno de El Salvador achaca al Plan Control Territorial la reducción a cifras récord de los promedios diarios de homicidios, e incluso el logro de varios días sin reportes de asesinato en este país, considerado antaño uno de los más violentos del mundo.

