"Perú tiene un Gobierno que no puede gobernar"

"Perú tiene un Gobierno que no puede gobernar"

En el marco de la compleja situación política e institucional que ha vivido Perú en los últimos años, el analista Augusto Malpartida dialogó con GPS...

gps internacional

inestabilidad

perú

pedro castillo

la variante ómicron

El Ejecutivo de Perú, liderado por el presidente Pedro Castillo, decretó otorgar un apoyo económico a los heridos y deudos de las personas fallecidas durante las manifestaciones ciudadanas que se sucedieron a finales de 2020. Al respecto, "estamos ante un buen gesto por parte del Gobierno, pero en realidad se requiere más", aseveró. Por ejemplo, "se necesita más apoyo a la fiscalía en la investigación de los responsables, y que estos sean sancionados", indicó.Ello configura una relación entre sectores políticos autoritarios y la policía, "quien fue el brazo armado del golpe que hubo", aseveró el analista. Ante la inestabilidad institucional que ha sufrido el país en la historia reciente, "Perú tiene una enfermedad casi endémica, sus instituciones no funcionan", lamentó Malpartida.La ultra derecha como factor de inestabilidad política en el paísEn este sentido, "no funciona el Estado como una estructura capaz de defender los derechos de todos los ciudadanos, sino más bien ha sido convertido en un aparato al servicio de intereses muy particulares", expresó. El problema a resolver es "cómo hacemos que esta estructura funcione al servicio de los peruanos", remarcó. Por su parte, "existe un sector fascista de la ultra derecha, que es un elemento nuevo y ha vuelto más compleja la situación, pero ello se suma a que la izquierda llega en su peor momento", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la periodista de ABC Color de Paraguay, Gabriela González Escalada, con quien dialogamos sobre el ingreso de la variante ómicron del Covid-19 al país sudamericano.¿Será ómicron el comienzo del fin de la pandemia?Las autoridades sanitarias de Paraguay han detectado casos de la variante ómicron e instaron a la población a vacunarse contra la enfermedad. Al respecto, "los reportes que salieron del Ministerio de Salud confirman 260 nuevos contagios y otros nueve fallecidos a causa de este virus, lo cual evidencia la facilidad con la que se están contagiando las personas", sostuvo.Según un responsable del Ministerio de Salud, "se podría decir que es el fin de la pandemia, porque esta variante está generando unos anticuerpos que neutraliza el virus, por lo que no tendríamos pacientes con síntomas muy graves, lo cual genera cierta esperanza", indicó. Si bien aclaró que continuarán los fallecimientos, "ello sería porque los pacientes tienen otras enfermedades de base", sostuvo. Por tanto, "se espera un aumento de los contagios pero sin los hospitales abarrotados como meses atrás", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los procesos de cooperación y la gobernanza internacional.De naufragios y leyendasEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el escritor e investigador Juan Antonio Varese, con quien dialogamos sobre la edición corregida y aumentada de "De Naufragios y Leyendas en Las Costas de Rocha", editado en 1993. Se trata de un libro clásico de la literatura rioplatense sobre temas de mar, con historias de naufragios con personajes reales e imaginarios.

