Estos son los 9 estados de México que ya alcanzaron las firmas para la revocación de mandato de AMLO

Para realizarse, la consulta de revocación de mandato debe concentrar apoyos del 3% de la lista nominal de 17 estados de México, y nueve de ellos ya superaron... 31.12.2021, Sputnik Mundo

Se trata de Aguascalientes, Campeche, Colima, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, además de que se tiene ya un total de 53,97% de avance en los apoyos requeridos. Todavía faltan ocho estados para que la revocación de mandato se realice en 2022.Tanto Tabasco como la Ciudad de México, localidades donde el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con popularidad y trayectoria política, rebasan por encima del 200% la cantidad de firmas requeridas de la lista nominal para llevar a cabo la revocación de mandato.En tanto, los estados con el menor índice de apoyos son Sonora, con 2,75% de apoyos; Nayarit, con 4,73%; Jalisco, con 7,6%, y Chihuahua y Guanajuato, con 8,41 y 8,88% de apoyos, respectivamente.En total, se requieren 2 millones 758.227 firmas para llevar a cabo la consulta, y se tienen validadas 1 millón 488.636 rúbricas, con corte al 30 de diciembre, informó el INE.La consulta de revocación de mandato tiene como propósito determinar, mediante un ejercicio de democracia participativa, si el presidente de México debe dejar su cargo de manera anticipada, luego de que la ciudadanía considere que ha traicionado su cargo público.López Obrador ha repetido en diversas ocasiones que se trata de una herramienta que promueve la participación política de la ciudadanía y del ejercicio de la soberanía popular ante gobernantes.La consulta ha sido motivo de controversia en el INE —que argumentó que no tenía suficientes recursos para llevarla a cabo— el mandatario federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).En su reporte de avance de apoyos para su realización, el INE reportó irregularidades en 264.235 firmas recibidas de manera digital en la app dispuesta para ello, mientras que en los apoyos físicos informó inconsistencias en 89.980 casos.Entre las irregularidades identificadas figuran duplicaciones de ciudadanos, datos no encontrados, dados de baja del padrón electoral, credenciales inválidas, apoyos sin firmas y simulaciones, o bien datos insuficientes, y datos no encontrados.

