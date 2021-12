https://mundo.sputniknews.com/20211229/lo-que-debes-saber-sobre-el-pleito-entre-amlo-y-el-ine-por-la-revocacion-de-mandato-en-mexico-1119864150.html

Lo que debes saber sobre el pleito entre AMLO y el INE por la revocación de mandato en México

Lo que debes saber sobre el pleito entre AMLO y el INE por la revocación de mandato en México

Aunque ya fue retirada la demanda contra el Instituto Nacional Electoral (INE) de México, el presidente de ese órgano, Lorenzo Córdova, acusa al Gobierno del... 29.12.2021, Sputnik Mundo

El próximo año México realizará su revocación de mandato, un ejercicio democrático con el cual los ciudadanos decidirán si su presidente Andrés Manuel López Obrador continuará en el cargo. Sin embargo, la máxima autoridad electoral del país, el INE, asegura que no le fueron asignados los recursos suficientes para realizar ese proceso, que incluye desde la instalación de las casillas hasta el voto a distancia. Lo anterior ha desatado un pleito legal entre el INE y el Gobierno federal, que ya ha acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) —la mayor autoridad judicial de México— para exigir al órgano electoral que realice en tiempo y forma la revocación de mandato. La que se echó para atrás en la batalla legal contra el INE fue la Cámara de Diputados. El pasado 23 de diciembre, ese cuerpo legislativo presentó una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los seis consejeros electorales de México por la probable comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.Sin embargo, este 29 de diciembre, seis días después, los legisladores retiraron su demanda luego de que el presidente López Obrador desaprobara que el Poder Legislativo se inmiscuyera en el asunto. Ante ese hecho, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, no se quedó callado. En sus redes sociales, publicó un mensaje en el que criticó el "autoritarismo" con el que el Gobierno federal ha tratado el caso. Al mismo tiempo, otro consejero del INE, Ciro Murayama, acusó que Morena —el partido del presidente López Obrador— está detrás de la guerra contra la autoridad electoral del país latinoamericano, y acusó que todo se ha llevado a cabo por fines políticos. Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha comprometido a obedecer lo dictado por la Corte y realizar el proceso de revocación de mandato en 2022. Sin embargo, aclaró que acatará esa decisión "temporalmente", ya que, dijo, la resolución de los jueces no fue definitiva. "El Instituto se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la SCJN respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre ante la insuficiencia presupuestal para la organización de este ejercicio de participación ciudadana, ya que, por lo pronto, la determinación comunicada por la SCJN tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto", señaló el INE en un comunicado.

