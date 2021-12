https://mundo.sputniknews.com/20211231/ine-reanuda-proceso-de-revocacion-de-mandato-de-amlo-se-hara-con-lo-que-tengamos--1119917618.html

El INE reanuda proceso de revocación de mandato de AMLO: "Se hará con lo que tengamos"

El INE reanuda proceso de revocación de mandato de AMLO: "Se hará con lo que tengamos"

El Instituto Nacional Electoral de México (INE) anunció que continuará con el proceso de revocación de mandato, después de que así lo determinaron la Comisión... 31.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-31T16:37+0000

2021-12-31T16:37+0000

2021-12-31T17:25+0000

américa latina

política

instituto nacional electoral (ine)

lorenzo córdova

méxico

revocación de mandato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1119770646_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_89287da4377ab5e2d9d06c444a44a32e.jpg

Durante una reunión del Consejo General del INE, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, confirmó que el instituto continuará con el proceso de revocación, con lo que queda suspendido el acuerdo INE/CG1796/2021 con el cual se buscaba posponer la consulta.Al respecto, Córdova Vianello afirmó que las sentencias abren nuevas vías para el INE pueda solicitar los recursos que le hacen falta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que defendió como una "demanda legítima".Agregó que en caso de que no se les otorguen más recursos, el INE continuará con la revocación, pero con el riesgo de no instalar el mismo número de casillas.La Consejera Claudia Zavala aseguró que nunca estuvo en duda que el INE llevaría a cabo la consulta, pues el tema fue cómo se iba a hacer. Por su parte, la consejera Dania Ravel aseguró que el INE nunca tuvo la intención de bloquear la consulta, ya que incluso iniciaron las tareas de revisión y verificación de la validez de firmas de apoyo con el presupuesto de 2021, aun cuando no se tenía contemplado."Demuestra que el INE ha buscado garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este ejercicio de democracia directa. Es completamente falso que en el INE se haya tratado de obstaculizar este ejercicio, los hechos demuestran todo lo contrario", afirmó la consejera electoral.Este 29 de diciembre, la Sala Superior del TEPJF ordenó al INE continuar con el proceso de revocación de mandato al considerar que la insuficiencia presupuestaria argumentada por los consejeros no eran una causa de fuerza mayor para posponerla o suspenderla.Asimismo, determinó que, en caso de no contar con los recursos suficientes, el instituto podrá solicitar un presupuesto adicional a la SHCP, dependencia que deberá justificar la negativa, en caso de una negativa.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, instituto nacional electoral (ine), lorenzo córdova, méxico, revocación de mandato