https://mundo.sputniknews.com/20211230/un-colectivo-artistico-de-espana-ilumina-la-canada-real-en-sus-segundas-navidades-sin-luz--video--1119874129.html

Un colectivo artístico de España ilumina la Cañada Real en sus segundas Navidades sin luz | Vídeo

Un colectivo artístico de España ilumina la Cañada Real en sus segundas Navidades sin luz | Vídeo

El asentamiento situado a las afueras de Madrid acumula meses sin electricidad después de que la compañía responsable la cortara. Ni el Ayuntamiento ni esta... 30.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-30T12:30+0000

2021-12-30T12:30+0000

2021-12-30T12:30+0000

españa

sociedad

medioambiente

madrid

infraestructuras

viviendas

luz

ayuntamiento

vecinos

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1119875967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1969b18c96ef788da1eb22bfa38c54e.jpg

"Queremos contratos" o "seguimos a oscuras" son algunos de los mensajes que se pueden leer en la Cañada Real de Madrid. Este asentamiento ilegal, situado a 14 kilómetros del centro y con unos 4.000 residentes lleva dos Navidades sin luz. La compañía eléctrica les retiró la energía por supuesta sobrecarga y desde entonces no tienen nada con lo que poder iluminarse o calentar la casa. Han soportado hasta un temporal de nieve tan inaudito como el llamado Filomena.Esta situación ha provocado que los vecinos protesten y que ciertos grupos de la ciudad respalden esas demandas. La última muestra de apoyo ha venido por parte del colectivo artístico Boa Mistura, que ha colgado guirnaldas de luces con las proclamas mencionadas. Aparte de denunciar el modo en que pasan estas fechas los habitantes de la Cañada Real, lo que pretende este grupo es comparar cómo en zonas próximas hay todo un despliegue luminoso por las fiestas, con 147 calles plagadas de bombillas, mientras en este rincón no pueden ni cocinar un plato caliente."Decidimos traer una especie de luces navideñas, pero no son luces navideñas, son más bien pancartas que expresan consignas de protesta para que vuelva la electricidad a la Cañada Real", afirmaba Pablo Ferreiro, miembro de la Boa Mistura. "Hay una pequeña referencia a las luces de Navidad, sobre todo porque queremos señalar el contraste entre el Madrid iluminado con las luces de Navidad y la oscuridad de la Cañada Real. Queríamos tener muy claro que el mensaje que queríamos expresar es que la electricidad debe volver a la Cañada Real y la legalización de sus contratos eléctricos", explicaba.Según uno de los autores de esta instalación o performance reivindicativa, los vecinos se pusieron en contacto con ellos para "reavivar la llama de la lucha, porque se está apagando poco a poco la esperanza, se está agotando". Después de todos estos meses, ni el consistorio ni la empresa responsable de la energía han puesto una solución. El Gobierno actual —liderado por José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular— no ha propuesto nada. Solo han aludido a las supuestas plantaciones de marihuana clandestinas que han causado el apagón. Por eso, los vecinos siguen protestando. A las manifestaciones delante de algunos colegios o frente al Ayuntamiento se ha sumado este tipo de actuaciones. Son una forma de "volver a poner el foco en la Cañada Real", según ha declarado Houda Akarikez a elDiario.es. La presidenta de la Asociación Tabadol, que defiende los derechos de esa barriada, hablaba de la "violación de los derechos humanos" que se está realizando al no permitir que el suministro energético llegue a estas casas. "España tiene al tercer mundo a 20 minutos de la puerta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que además, nunca ha pisado la Cañada", lamentaba Akarikez. "Es vergonzoso que no se acerque a un barrio que está sufriendo el mayor atentado a los derechos humanos en Europa", añadía en referencia a la despreocupación del consistorio, cuyo argumento es la existencia de droga.Los residentes en la Cañada Real también indican un interés urbanístico. Este espacio de la capital, repartido en sectores y con casi siete kilómetros de extensión, empezó a edificarse de manera irregular y ahora está rodeado por núcleos urbanos construidos y en expansión. "Hay intereses urbanísticos bastante claros. Desde nuestras viviendas se ve perfectamente cómo se acercan las construcciones de Los Berrocales y cómo está creciendo el PAU de Vallecas", afirmaba Akarikez, convencida de que la luz volviera. "Confiamos en nuestra lucha. Es pacifica y sensata. Solo estamos pidiendo un derecho fundamental", remataba.

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Una acción artística reclama que vuelva al luz en la Cañada Real de Madrid Los habitantes de este poblado de chabolas de Madrid llevan un año sufriendo cortes de electricidad. 2021-12-30T12:30+0000 true PT2M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, medioambiente, madrid, infraestructuras, viviendas, luz, ayuntamiento, vecinos, 🎭 arte y cultura, marihuana, apagón, видео