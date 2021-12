Granada, ¿capital de las Navidades satánicas?

https://mundo.sputniknews.com/20211213/granada-capital-de-las-navidades-satanicas-1119253985.html

La iluminación navideña de Granada suscita una nueva polémica de la ultraderecha. Vox y grupos ultracatólicos denuncian que la iluminación atenta contra el... 13.12.2021, Sputnik Mundo

Un inesperado debate está en las calles de Granada. La fraternidad y el festejo de la Navidad deberían inundar las calles; pero a la luz de los hechos, todo lo contrario: para algunos, Granada se ha convertido en una ciudad satánica. Así lo denuncian desde el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada. El motivo no es otro que las luces de Navidad.La agrupación de ultraderecha ha solicitado la retirada inmediata de unas luces navideñas instaladas en la plaza del Carmen, solicitando que sea restituida por una iluminación acorde a motivos más tradicionales, "ante las numerosas quejas recibidas", comunica Vox.Onofre Miralles, portavoz municipal de Vox, ha trasladado al Ayuntamiento y a la empresa responsable "el aluvión de críticas y el malestar general de los granadinos ante una decoración que puede considerarse satánica y que contraviene el espíritu de la Navidad, así como hiere la sensibilidad de los cristianos".Las luces de navidad suponen, según Miralles, "una ofensa directa a los valores y creencias de la mayoría de los granadinos". Vox quiere saber cómo se ha decidido y escogido la iluminación de estas Navidades. También desde el PP granadino, en la oposición, se hacen eco de la polémica iluminación que para "muchas personas" representan "cruces invertidas", un elemento que "bajo ningún concepto tiene cabida en una festividad como es la Navidad, suponiendo un agravio contra las creencias de numerosos granadinos".La líder de Vox en Andalucía, Macarena Olona, divulgaba la presencia de lo que parecen "cruces invertidas". Granada, la ciudad que los Reyes Católicos tomaron en 1492, vive esta polémica que la retrotrae a su no pasado de infidelidad como ciudad no cristiana con la Navidad satánica. "Los sueños de los niños deberían ser sagrados", comenta Olona, evocando al "no te lo perdonaré jamás" de Cayetana Álvarez de Toledo a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.Hay al menos otras 7 ciudades satánicas más en EspañaDesde el Ayuntamiento de Granada aclaran a Sputnik que no han querido decorar la ciudad con motivos satánicos, sino con estrellas cayendo del cielo. Explican que los símbolos son parte del diseño de la empresa andaluza Ximénez, líder internacional en el sector de la decoración navideña.Lo que para Vox son estrellas invertidas están también en otros siete lugares de España como Osuna, Mérida, Chiclana, La Línea, Valladolid, Zaragoza o Córdoba. Pero la polémica ha estallado en Granada. Incluso el sábado 11, en la plaza del Carmen una decena de ultracatólicos se manifestaron contra el Gobierno.El alcalde de Granada, el socialista Paco Cuenca, tuvo el 26 de noviembre otro encontronazo con la ultraderecha. Sucedió en el pleno municipal cuando Vox se desmarcaba de la declaración institucional contra la violencia machista del 25 de noviembre. En el calor de la discusión, denuncian los representantes de la ultraderecha, el alcalde socialista dijo que la concejala Mónica Rodríguez estaba "como una chota". Vox abandonó el pleno en otra muestra de lo enrarecido del clima político local."Fuera satanismo, alcalde dimisión"La protesta coincidió con un minuto de silencio en repulsa al asesinato machista de Lorena, presuntamente asesinada a puñaladas por su pareja en Granada. Ultracatólicos alineados a Vox —el único partido que rechaza la violencia machista— manifestándose a la par que el minuto de silencio. Las chispas saltaron, como muestra el vídeo de un medio local.Por suerte no hubo que lamentar incidentes y los ultracatólicos incluso rezaron un padre nuestro en memoria de Lorena, la asesinada número 39 en lo que va de año y la 1.121 desde que se contabilizan estas estadísticas.Las reacciones a esta polémica son variopintas. Desde la indignación porque un alcalde "socialcomunista" corrompa la Navidad, hasta los que se sorprenden de que la agenda de la ultraderecha se dedique a crear confrontación "viendo cruces invertidas por todos lados". Muchos recuerdan que la cruz invertida es un símbolo cristiano y no satánico, más allá del hecho de que los símbolos representan estrellas caídas del cielo.Pero obviamente, la Navidad satánica de Granada que denuncia la ultraderecha ha provocado mucho cachondeo y muchos proponen su particular visión de la iluminación navideña.Las luces de navidad suelen actuar como reclamo en los centros de las ciudades y son un aliado para reactivar el comercio. Desde la Federación Provincial de Comercio de Granada lamentan la polémica innecesaria creada en torno a la iluminación. A pesar de que Vox señale un aluvión de críticas, "a nosotros nadie nos ha dicho nada"."La única queja que tiene un comerciante es que pueda haber poca iluminación. Para nosotros es un reclamo necesario", comparten con Sputnik desde el ente que aglutina a más de 15.000 comerciantes. En cualquier caso, haya o no una confabulación satánica para corromper el espíritu navideño, las luces de Navidad de este año están dando que hablar, para bien o para mal, al compás de la agenda de Vox.

