¿Qué relación hay entre tus genes y un mejor tratamiento del cáncer de páncreas?

¿Qué relación hay entre tus genes y un mejor tratamiento del cáncer de páncreas?

Una de cada seis personas con cáncer de páncreas tiene una mutación genética hereditaria que la predispuso a contraer la enfermedad. Así lo indica un estudio que describe cómo esta información permite adecuar mejor los tratamientos y brindar mejor calidad de vida a los pacientes.

El cáncer de páncreas es uno de los menos comunes en la población a nivel mundial, pero uno de los más agresivos. Por lo general, su tratamiento implica una intervención quirúrgica acompañada de radioterapia o quimioterapia entre otras terapias, lo que depende de cada caso.Por día, más de 1.000 personas son diagnosticadas con esta enfermedad. Un 5% de los pacientes sobreviven más de cinco años tras el diagnóstico, mientras el resto muere antes de este período. Esto deja en evidencia la agresividad de la enfermedad.Un estudio realizado por el Centro de Medicina individualizada de la Clínica Mayo (EEUU) dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, detectó que una de cada seis personas con cáncer de páncreas tiene una mutación hereditaria del cáncer, que le causó una predisposición a contraer la enfermedad.Alrededor del 40% de los casos de cáncer de todo tipo tienen un componente genético importante. Esto nos demuestra la importancia de realizar estudios preventivos que indaguen en este tema.Un estudio realizado por la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey (Cuba) analizó el reto para el sistema sanitario del diagnóstico del cáncer de páncreas en particular. Entre sus conclusiones, mencionó que "la ausencia de síntomas específicos tempranos y el diagnóstico tardío hacen que los pacientes no tengan la oportunidad de recibir el tratamiento adecuado". Alrededor de un 85% de los pacientes reciben un diagnóstico en fases avanzadas.Por eso resalta la necesidad de promover la sensibilización tanto a profesionales de la salud como a la población en general y este tipo de estudios genéticos, puede permitir este tratamiento temprano, explicó la genetista Larrandaburu.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

