Estos son los cinco hábitos que te pueden ayudar a prevenir el cáncer

Un grupo de especialistas internacionales redactaron un programa que incluye varias pautas alimentarias y de estilo de vida que ayudan a reducir entre un 30 y... 26.08.2021, Sputnik Mundo

Las recomendaciones del Fondo Mundial de Investigación del Cáncer (WCRF, por sus siglas en inglés) se basan en el análisis de los datos de 51 millones de individuos. En cuanto a la alimentación, los científicos dieron estos consejos:1. Comer sanoEs aconsejable que incluyas en tu dieta diaria alrededor de 400 gramos de alimentos integrales, legumbres y frutas y hortalizas. Unos 30 gramos de fibra alimenticia protegen contra el cáncer de intestino grueso. Al mismo tiempo, los investigadores no recomiendan comer verduras que contienen almidón, como las papas.2. Decir adiós a la comida rápidaTienes que abstenerte de la comida rápida y otros platos preelaborados ricos en grasa, azúcar o almidón. Tampoco se aconseja comer bollería y dulces.3. Reducir el consumo de carne roja y embutidosLos especialistas desaconsejan comer más de tres porciones de carne bovina, cerdo, jamón, embutidos y carne roja a la semana. Lo que supone consumir entre 350 y 500 gramos, como máximo.4. Decir no a las bebidas azucaradasNo solo la Coca-Cola contiene una gran cantidad de azúcar. Otras bebidas sin alcohol, licuados, limonadas y el té frío también lo contienen con creces. Es mejor beber agua u otros líquidos sin azúcar, como el té normal o el café, para cumplir con la norma recomendable de entre 1,5 y 2 litros de líquidos al día.5. Abstenerse del alcoholPara prevenir el desarrollo de cáncer, se recomienda no beber alcohol. Si es imposible para ti, no debes superar la siguiente norma: los hombres pueden ingerir dos copas al día, mientras que las mujeres una sola.Una fórmula idealAdemás de estos hábitos alimenticios, los especialistas recomiendan otros cuatro, no vinculados con la comida, pero no menos importantes, como controlar el peso, no usar suplementos para la prevención del cáncer, dar el pecho al bebé (en el caso de las madres lactantes) y hacer ejercicios durante 30 minutos tres veces por semana o pasear diariamente durante el mismo intervalo de tiempo.El deporte previene el sobrepeso y, de este modo, protege de manera indirecta contra el cáncer (sobre todo, de intestino grueso, pecho y útero) que podría desarrollarse como consecuencia.Para reducir las probabilidades de desarrollar esta enfermedad los especialistas establecieron la fórmula: Alimentación sana + ejercicios + control de peso = prevención del cáncer.Obesidad como el principal factorLa obesidad es uno de los principales factores que provocan las enfermedades oncológicas. Según las estimaciones de los expertos, la actividad física y la dieta ayudarán a disminuir entre un 30 y 40% el riesgo de desarrollar cáncer, informa el WCRF."La comida poco saludable y la falta de ejercicios físicos causan la obesidad. Y pronto [este factor] sustituirá el hábito de fumar como el principal factor de desarrollo de cáncer que se puede prevenir", detalla la organización.Los investigadores establecieron en particular que el sobrepeso puede causar 12 tipos de cáncer

