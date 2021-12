La inflación perseguirá a Cuba también en 2022

https://mundo.sputniknews.com/20211230/la-inflacion-perseguira-a-cuba-tambien-en-2022-1119891810.html

"Esto es lo de nunca acabar, los precios se disparan por día. Lo que hoy cuesta 300 pesos mañana puede costar 400 o 500. Las tiendas vacías y los revendedores haciendo 'el pan' con la gente. Hace un año, en el mercado negro comprabas un huevo por dos pesos y ahora cuesta 13, o una bolsa de leche en polvo que valía 60 pesos en este momento por menos de 1.000 no la consigues", comentó Fernando Gutiérrez, un jubilado de La Habana que conversó con la Agencia Sputnik.La inflación se disparó particularmente después de la implementación de la "Tarea Ordenamiento", un reajuste económico implementado en la isla a principios de 2021 que incluyó la unificación monetaria y cambiaria —Cuba se mantuvo por más de 20 años con dos monedas de circulación legal—, el incremento de los precios y los salarios, la reducción de subsidios y la devaluación del peso cubano.Según cifras oficiales, como resultado de la "Tarea Ordenamiento", la inflación cerrará este año por encima de 70% en los precios minoristas en los comercios, y llegará a 6.900% en el mercado informal, quizás la más inmediata alternativa en la isla para acceder a determinados productos, incluso de primera necesidad.Salarios vs preciosSegún el reajuste económico aplicado en enero de 2021 –que estuvo en estudio y análisis por más de 10 años—, los salarios crecieron casi cinco veces, y se previó que los precios aumentaran 1,6 veces, pero la realidad fue otra: estos se han incrementado hasta siete veces, poniendo en desventaja a los consumidores.Esta escalada de precios, principalmente en el mercado informal, es la consecuencia de un sostenido desabastecimiento, la ausencia de productos en la red comercial y la aparición de tiendas y mercados que venden en monedas libremente convertibles (MLC) —divisas fuertes—, las que no pueden comprarse en los bancos nacionales por la falta de liquidez financiera que enfrenta el país.Aun cuando el cambio oficial está regulado a un dólar estadounidense por 24 pesos cubanos, el trueque real se realiza en el mercado negro a 72 pesos por dólar y a 90 por cada euro, lo que complejiza y aumenta aún más los precios y pone en aprietos a la capacidad financiera de la ciudadanía.El salario promedio actual en la isla, que se calcula en unos 3.838 pesos (cerca de 160 dólares al cambio oficial) sufre día a día estos incrementos y lo convierten en un débil e ineficaz instrumento para garantizar la estabilidad familiar.Causas y consecuencias de la crisisLa inflación es unas de las aristas de la crisis económica que enfrenta la isla, agudizada en los dos últimos años como consecuencia de la pandemia del COVID-19, y por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU a la isla desde hace más de 60 años.De acuerdo con el viceprimer ministro Alejandro Gil, en su intervención el pasado 17 de diciembre durante el III Pleno del Comité Central del Partido Comunista, el enfrentamiento a la enfermedad COVID-19 provocó un incremento adicional de los gastos en divisas para atender a la población.Gil, que también ocupa la cartera de Economía y Planificación, insistió que la isla ha tenido que enfrentar un incremento exorbitante de los precios de las importaciones y de los fletes, una disminución de los rendimientos agrícolas por limitaciones con los insumos, y ha tenido que inyectar liquidez sin respaldo productivo para proteger a la población en sectores como la cultura y el turismo, y en los trabajadores que quedaron interruptos a consecuencia de la pandemia.El viceprimer ministro explicó que, a pesar del escenario de crisis y el incremento del precio del petróleo en el mercado internacional, no aumentaron los precios de la electricidad, ni se incrementaron las tarifas del combustible, ni el precio del gas, tampoco de las telecomunicaciones, y los servicios de salud y educación siguen siendo gratuitos.En esa ocasión se refirió además que la solución no está en aumentar salarios, una opción contraproducente mientras no se pueda ampliar las ofertas; ni en topar precios, por lo que el llamado es a producir más y ampliar los abastecimientos con productos nacionales.Producir: la palabra de ordenLa prioridad para la economía cubana es buscar alternativas que permitan frenar y reducir la galopante inflación que sacude a la isla, entre ellos incrementar la producción y la eficiencia, uno de los principales retos en 2022 para enfrentar este flagelo.La incertidumbre está en cómo lograrlo, en momentos en que faltan muchos insumos necesarios para lograr ese despegue productivo y el país no cuenta con las reservas financieras ni con créditos para abastecer sus mercados internos.

