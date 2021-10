https://mundo.sputniknews.com/20211014/vice-primer-ministro-de-cuba-resalta-la-gradual-recuperacion-economica-1117120009.html

Vice primer ministro de Cuba resalta la gradual recuperación económica

Vice primer ministro de Cuba resalta la gradual recuperación económica

LA HABANA (Sputnik) — En medio de una aguda crisis económica, acentuada por la pandemia del COVID-19, el impacto de la inflación, la falta de liquidez...

El alto funcionario cubano explicó que se espera que el producto interno bruto (PIB) crezca en 2021 en un 2,2%, por debajo del 6% previsto, y subrayó que el proceso gradual de recuperación tiene mucho que ver con el control de la pandemia del COVID-19 y del esfuerzo de los científicos y médicos por frenar la propagación del virus.Advirtió que no se pueden crear falsas expectativas, porque la caída del PIB que sufrió el país el año pasado "no se recupera en corto plazo, ni en un mes ni dos", y aseguró que ya están creadas las condiciones para iniciar un proceso gradual de recuperación de la actividad económica. El titular de Economía subrayó que el país ha hecho esfuerzos para superar la contracción del PIB del año 2020, que fue de un 10,9%, a consecuencia de la emergencia sanitaria que vive el mundo y por las circunstancias del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, y financiero que EEUU impone a Cuba.Explicó además que se trabaja por reactivar la economía interna, para lo que se han dado pasos importantes, entre ellos la reanudación de los servicios y la gastronomía, y se espera una reapertura de fronteras y del turismo internacional a partir del 15 de noviembre.Incentivos económicosEl titular de Economía agregó que se sigue avanzando en el proceso de creación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), tanto en el sector privado, donde se han aplicado modificaciones, como en el sector estatal, principal sujeto económico del país, y que hasta el momento han generado más de 2.300 nuevos empleos.Hasta el momento y desde que se aprobó este programa de desarrollo económico, se aprobó la constitución de 162 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y seis cooperativas no agropecuarias.

