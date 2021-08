https://mundo.sputniknews.com/20210826/cuba-la-legalizacion-de-las-empresas-revitalizara-su-economia-1115442153.html

Cuba: ¿la legalización de las empresas revitalizará su economía?

Cuba publicó recientemente varios decretos referidos a la legalización de empresas, cooperativas no agropecuarias y un régimen especial de seguridad social... 26.08.2021, Sputnik Mundo

El negocio privado Lombao Estudios, constituido en 2013 por el ingeniero informático Mario Javier Lombao Martínez, adoptará una de las categorías autorizadas en el país mediante un paquete normativo adoptado por el Gobierno para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)Aún bajo la denominación de Trabajo por Cuenta Propia (TCP), Lombao y su equipo están estudiando ese compendio legislativo que permite la apertura de empresas privadas, y analizan las ventajas de las nuevas propuestas: el crecimiento como sociedad, el acceso a fuentes de financiamiento, facilidades en las relaciones contractuales y la confianza para posibles clientes o mercados.Un proceso similar de evaluación previa experimenta el TCP Elekktrica, proyecto enfocado en el suministro eléctrico de tres sectores fundamentales: educación, salud y agricultura, y que, de acuerdo con su director ejecutivo, Guido Fernández Rosales, adoptará la variante de empresa pequeña, con un número máximo de 30 trabajadores contratados.Ventajas, comercialización y personalidad jurídicaPara Lombao Estudios las categorías legalizadas significan, por ejemplo, la posibilidad de comercializar —tras un proceso de actualización— una microcomputadora creada por ellos hace algunos años, mediante componentes reutilizables y con amplias posibilidades de disminuir los costos de importación y contribuir a la informatización de la nación caribeña.Denominado como lombAD Box, el dispositivo es el primero elaborado por un emprendimiento privado en la isla y, si bien la tarjeta madre de Raspberry Pi es importada, incorpora otros componentes confeccionados de manera artesanal y un sistema operativo con la posibilidad de adaptarse a diferentes modelos de negocio.Sandunga, la primera plataforma digital de música en Cuba, constituye la propuesta más reciente de este negocio encargado del diseño de sitios web, programas para móviles, la gestión empresarial y los servicios de comercio electrónico, de ahí las alianzas con instituciones estatales como la Agencia Exportadora Soy Cubano."Comenzamos la colaboración con empresas estatales de aplicaciones informáticas, productoras de software y gestoras de medios audiovisuales como Desoft, Softel y Cinesof para el desarrollo de proyectos y la prestación de asistencia a terceros. Contamos, además con una cartera de clientes como la Universidad de La Habana", acotó Leal Pérez.Sumado a ello, Lombao Estudio posee convenios para el impulso de plataformas y aplicaciones con el Ministerio de Justicia, el Grupo Hotelero Islazul, el Grupo de Agua y Saneamiento y la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), así como con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).Elekktrica también apuesta por las gestiones de colaboración con las instituciones estatales, otra de las aristas fortalecidas con las recientes disposiciones. En su caso, rubricó un contrato con el Parque Científico-Tecnológico de La Habana, una alternativa moderna, innovadora y sostenible que involucra a universidades, empresas, municipios y Gobiernos territoriales.El acuerdo, a juicio de Fernández Rosales, mejorará los servicios técnicos de los clientes desde procedimientos técnicos novedosos e incorpora también al negocio privado Stixcp, desarrollador de servicios de instalación de sistemas de seguridad electrónica para hogares y empresas y servicios de instalaciones eléctricas y comunicaciones.Igualmente, el convenio estimula la búsqueda de potenciales consumidores nacionales y foráneos y el establecimiento de proyectos relacionados con los paneles solares, la electroenergética y las corrientes débiles.De TCP a micro, pequeña o mediana empresaLa categoría de TCP era muy limitada y no cubría la realidad económica del país, especialmente, la existencia y operatividad de pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba, incluso antes de las disposiciones actuales, según la doctoranda en Urbanismo y Políticas Públicas por la Universidad de Delaware, en Estados Unidos, Tamarys L. Bahamonde.Estas estructuras resultan más complejas si añadimos categorías definidas por la especialista como: autoempleado, empresario privado y trabajador contratado por el dueño del negocio. Este último continúa como asalariado, sometido a condiciones impuestas por terceros y, en el caso de Cuba, con insuficientes mecanismos para su protección laboral.La experta recordó, asimismo, que la legislación aprobada —prevista su implementación 30 días después de publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba— asume la cantidad de trabajadores contratados para diferenciar entre micro, pequeña y mediana empresa; aunque, a su juicio, esas peculiaridades deben redefinirse en el futuro pues las normativas no son procesos estáticos."Por ejemplo, pueden existir empresas de servicios específicos, como software, con menos de 10 personas involucradas, que facturen una cantidad de dinero semejante a empresas grandes dedicadas a actividades económicas complejas y con más de 50 empleados", puntualizó Bahamonde.Al decir de la economista la prerrogativa más trascendental resulta el otorgamiento de personalidad jurídica a las personas vinculadas a esa esfera de la economía que operaban, hasta el momento, "en una especie de vacío legal". Ese privilegio les permitirá maniobrar como un actor económico en igualdad de condiciones.¿Qué significa? A partir de su puesta en marcha, las empresas constituidas como tal pueden manejar cuentas bancarias, participar en el mercado externo desde la importación y la exportación, y establecer normas y reglas relacionadas con su gestión financiera y empresarial; todos pasos imprescindibles para su inserción en el entramado productivo cubano."Debemos prestar atención ahora a los procesos burocráticos de registro de una mipyme o cooperativa no agropecuaria para saber si las transiciones serán fluidas u obstaculizadas por elementos ajenos a lo establecido de manera explícita en la normativa o si los profesionales con esas responsabilidades serán, o no, eficientes en la inscripción", advirtió.La ingeniera industrial y consultora de negocios, Budery Dueñas Herrera señaló a Sputnik la pertinencia de incorporar procesos de gestión, importación de activos y materias primas, la venta mayorista de los insumos necesarios, el encadenamiento productivo entre el sector estatal y el privado.¿Qué falta en las legislaciones económicas cubanas?Bahamonde reconoció que, pese al cambio en la estrategia de las actividades autorizadas, la mayoría de ellas son aún de bajo valor agregado y con una contribución limitada al proyecto de mejora integral, ello conlleva a que "se aprovechen las lagunas en la legislación y se realicen negocios bajo la sombrilla legal de otros, lo cual atenta contra el respeto a la propia ley".Otra realidad descrita por la experta es la alta presencia de profesionales graduados universitarios en Cuba y, en consecuencia, resulta contraproducente la exclusión de algunos oficios del Decreto 49, referido a los emprendimientos autorizados a ejercer como mipymes, cooperativas no agropecuarias y trabajadores no agropecuarias."Dentro de esas actividades se incluyen los servicios jurídicos, de consultoría y gestión económica y de arquitectura e ingeniería civil. Solo refiriéndome a la última, podría decir que, en las condiciones de deterioro constructivo y urbano del país, constituye un desacierto no brindar espacio a la iniciativa privada para cubrir vacíos obvios en este mercado", ejemplificó.Las labores de consultoría y gestión económica podrían, inclusive, contribuir con la puesta en marcha y administración de las empresas y representará beneficios no solo al negocio sino también a la localidad y al país; sumado a ello los profesionales podrían ejercer sus carreras en el sector privado o cooperativo y frenaría el drenaje de titulados hacia ramas no especializadas, en la búsqueda de mayores ingresos.

