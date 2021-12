https://mundo.sputniknews.com/20211230/la-culpa-es-del-gobierno-pero-nos-quedaremos-en-mexico-asi-ven-los-empresarios-el-2022-1119856705.html

La culpa es del Gobierno, pero nos quedaremos en México: así ven los empresarios el 2022

La agencia Innovative Marketing & Consultants se dio a la tarea de preguntar a la comunidad empresarial mexicana sus perspectivas para el siguiente año... 30.12.2021, Sputnik Mundo

Si en 2022 se hiciera una película sobre México, sería un drama. Así lo consideró la mayoría (35,7%) de los empresarios encuestados, quienes no vislumbran un 2022 muy positivo para sus negocios.Los resultados del estudio Expectativas 2022 arrojan que la comunidad empresarial se maneja en la dicotomía típica de un drama. O dicho en términos más mexicanos, un melodrama: te quiero, pero te odio.Por un lado, buena parte de la comunidad empresarial no está de acuerdo con las decisiones del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 48,2% percibe el desempeño gubernamental como "regular", mientras que el 12,5% cree que ha sido "muy bueno". Sin embargo, otro dato hace el contraste: la mayoría no quiere irse del país.La polarización también se percibe entre este sector, pues existe la misma cantidad de promotores que de detractores del Gobierno: el 5,4% asegura que el desempeño fue "pésimo" y la misma proporción consideró que fue "excelente".El 2022 será el inicio la segunda mitad del sexenio de López Obrador, quien aún goza de amplia aprobación entre los mexicanos. Sin embargo, la situación podría cambiar en cualquier momento, pues quienes votaron por él ejercieron "un voto bastante crítico que también se caracterizó por ser volátil", dice a Sputnik Fernando Coronado, CEO de Innovative Marketing & Consultants.No más cierresAunque el Gobierno mexicano ha insistido en que no habrá más paros en la actividad económica, la principal preocupación de la comunidad empresarial es que suceda otro cierre masivo de negocios por culpa de otra ola de contagios de COVID-19. El 33,9% de los encuestados respondió que ese es su mayor miedo.En 2020, alrededor de 1 millón de negocios cerraron en 2020 debido a la pandemia, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).Las otras preocupaciones que figuraron en la encuesta fueron que "la crisis nacional y mundial afecte la operación de mi empresa" (28,6%) y que "la recuperación sea lenta o inexistente" (26,8%).La menor apuración de los empresarios mexicanos consultados fue que no puedan mantener la nómina actual de sus trabajadores (5,4%) y que la inflación afecte a su negocio (5,4%).Enemigo identificadoAnte la pregunta sobre quién o qué consideran que es el responsable de la actual situación que atraviesa México, la mayoría de los empresarios (35,2%) respondió que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.Solo un 1,9% consideró que el sector privado tenía responsabilidad de la crisis e incluso el 11,1% contestó que la culpa es de la sociedad.Los otros dos enemigos identificados fueron la pandemia de coronavirus (27,8%) y los Gobiernos internacionales (18,5%).Mirar hacia adentroAunque la mayoría responsabiliza al Gobierno por la situación económica actual, los empresarios no contemplan salir de México para incrementar sus ganancias. Solo el 3,6% prevé llevar sus operaciones al extranjero.En cambio, el 42,9% consideró que lo ideal para 2022 será seguir invirtiendo en México e incluso abrir nuevas sucursales o puntos de venta en el país.El pasado 16 de diciembre, el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego anunció que uno de sus principales negocios, Elektra, aceptará bitcoin, con lo cual el mundo de las criptomonedas ingresa a los sectores más empobrecidos de México, que son los principales clientes de Elektra, una de las tiendas de retail más grandes del país. Por otra parte, el 21,4% del empresariado consultado respondió que contempla diversificar su negocio con una nueva oferta de productos y servicios, mientras que la misma proporción aseguró que hará una estrategia doble: invertir en México y en otros países.Sin embargo, hubo un sector —el 10,7% de los encuestados— que se encuentra sumido en el pesimismo, pues dijo que no encuentra un camino para que haya crecimiento.¿Dónde quieren invertir?Ante la crisis económica internacional, el sector empresarial de México observa a cinco industrias con buenos ojos: alimentos y bebidas (46,4%), servicios de salud (39,3%), comercio (33,9%), agricultura (33,9%) y hotelería, restauración y turismo (32,1%)."A diferencia de otros sectores de consumo, los alimentos y bebidas no sufrieron tanto la pandemia. La gente cambió ciertos hábitos de compra, pero en el caso de esta industria, incluso se vio favorecida", dijo Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CIBanco, al portal especializado Goula.En cambio, hay sectores en los que el empresariado percibe menor esperanza de crecimiento, como transporte (14,3%), industria química (17,9%), industria mecánica y eléctrica (19,6%) y petróleo, producción de gas y refinación de petróleo (19,6%).

