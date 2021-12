https://mundo.sputniknews.com/20211223/ine-acatara-temporalmente-la-orden-de-la-corte-sobre-la-revocacion-de-mandato-1119684716.html

INE acatará temporalmente la orden de la Corte sobre la revocación de mandato

La máxima autoridad electoral de México argumenta que el Gobierno federal no le dio el dinero suficiente para realizar este ejercicio democrático, que forma... 23.12.2021, Sputnik Mundo

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que acatará la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre realizar en tiempo y forma el proceso de revocación de mandato que propuso el presidente mexicano. Sin embargo, la máxima autoridad electoral de México aclaró que esto no significa que la resolución sea definitiva, ya que el pasado 7 de diciembre interpuso una controversia constitucional ante la Corte, alegando que no recibió los recursos suficientes para llevar a cabo ese ejercicio democrático.La tensión entre el órgano electoral de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador crece cada vez más. El mandatario mexicano quiere que la revocación de mandato se realice a inicios de 2022 porque, dice, será una forma de impulsar la democracia participativa en México. Además, asegura que esta práctica permitirá al pueblo decidir si quiere que continúe o no su proyecto de Gobierno.Sin embargo, el INE ha insistido en que no tiene el dinero suficiente para realizar la revocación de mandato, un proceso democrático que ya está establecido en las leyes mexicanas."Hay quienes no saben cuáles son los costos reales de una revocación de mandato, o sabiéndolo mienten y descalifican vulgar y arteramente. Aquí explico lo que le costará hacerla al INE si se quiere que cumpla con lo que establece la ley y no hacer un remedo de ejercicio", dijo Córdova en referencia a las críticas que ha recibido él y el organismo que preside.Entre otros puntos, Córdova explicó que se requieren 1.471 millones de pesos para la instalación de 161 mil 490 mesas receptoras de opinión, donde también se incluye la impresión de materiales y la adquisición de tinta indeleble y crayones, entre otros artículos.

méxico

