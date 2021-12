Corte admite controversia de AMLO y crece la presión contra el INE por la revocación de mandato

https://mundo.sputniknews.com/20211227/corte-admite-controversia-de-amlo-y-crece-la-presion-contra-el-ine-por-la-revocacion-de-mandato-1119778301.html

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) argumentara que no tiene dinero suficiente para llevar a cabo adecuadamente el ejercicio democrático insignia del obradorismo, el presidente de México recurrió a los tribunales para impugnar esa decisión. Y es justo en la última semana del 2021 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —la máxima autoridad judicial del país latinoamericano— admite el recurso interpuesto por el Gobierno federal, de acuerdo con reportes de la prensa mexicana. Las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa recibieron la controversia constitucional, con lo cual se ratificaría la suspensión de efectos del acuerdo del INE, que planeaba posponer y modificar la realización del proceso de revocación de mandato, según dijo Lorenzo Córdova, uno de los mayores críticos de la administración de López Obrador. Esta controversia se suma a la que presentó la Cámara de Diputados de México el 22 de diciembre. Un recurso que también busca obligar al INE a cumplir con sus obligaciones de ley, según dijo el presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, Sergio Gutiérrez Luna. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya ha dicho que acatará la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre realizar en tiempo y forma el proceso de revocación de mandato. Sin embargo, aclaró que esto no significa que la resolución de la Corte sea definitiva, ya que el pasado 7 de diciembre interpuso una controversia constitucional ante la Corte, alegando que no recibió los recursos suficientes para llevar a cabo ese ejercicio democrático.La tensión entre el órgano electoral de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador crece cada vez más. El mandatario mexicano quiere que la revocación de mandato se realice a inicios de 2022 porque, dice, será una forma de impulsar la democracia participativa en México. Además, asegura que esta práctica permitirá al pueblo decidir si quiere que continúe o no su proyecto de Gobierno.

