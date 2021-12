https://mundo.sputniknews.com/20211227/cierran-recepcion-de-firmas-para-la-revocacion-de-mandato-de-amlo-con-39-de-los-apoyos-requeridos-1119773086.html

Cierran recepción de firmas para la revocación de mandato de AMLO con 39% de los apoyos requeridos

El sábado 25 de diciembre fue el último día estipulado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para recibir firmas de apoyo a la revocación de mandato y en... 27.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

democracia

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine)

méxico

revocación de mandato

Además, la autoridad electoral informó este lunes 27 de diciembre que se ha alcanzado un 39,19% de los apoyos requeridos para realizar la consulta de revocación en 2022, con 1 millón 80.898 firmas acumuladas, con corte al 25 de diciembre.En total se necesitan 2 millones 758.227 firmas para conducir a la aplicación de la consulta de revocación en 2022, por lo que aún falta un 60,81% de rúbricas.Se han contabilizado 2,398 cajas de rúbricas recibidas en físico en las instalaciones del INE y se continúa con la validación de firmas impresas entregadas a las juntas locales, puntualizó.El instituto recordó que para que la cantidad de apoyos recabada obligue a la aplicación de la consulta se requiere la participación del 3% de la lista nominal de al menos 17 estados de la república, mientras que actualmente sólo se ha alcanzado ese porcentaje en dos entidades.Una entidad supera el 2% de la lista nominal, dos entidades superan el 1% y 27 cuentan con menos del 1% de su lista nominal en participación, lo que podría significar que si bien se puede rebasar la cantidad de apoyos requeridos, podrían no tener la dispersión territorial requerida por el INE.La autoridad electoral recordó que pese a su reporte de avances el conteo de las firmas recibidas no ha terminado, por lo que los resultados presentados este lunes 27 de diciembre no son terminantes.El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró en su conferencia matutina que se recogieron 10 millones de firmas a pesar de la polémica en torno a la revocación de mandato."Se sobrepasó lo que exige la ley, ahora le va a corresponder a los del INE revisar que sean firmas auténticas, las que no sean auténticas separarlas, desecharlas, pero muchísimas, ¿esto qué significa?, pues que la gente quiere participar", declaró el mandatario."Pero no sólo en esta consulta, la gente quiere ser tomada en cuenta siempre", asentó.

méxico

