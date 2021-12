https://mundo.sputniknews.com/20211227/los-migrantes-interesan-cada-vez-menos-a-la-opinion-publica-italiana-1119765372.html

Los migrantes interesan cada vez menos a la opinión pública italiana

ROMA (Sputnik) — A pesar de que en 2021 Italia acogió casi el doble de refugiados que el año anterior, los desembarcos atrajeron menos atención del público... 27.12.2021

El 24 de diciembre un yate con 152 refugiados a bordo llegó al puerto de Santa Maria di Leuca, en la región meridional de Apulia. El día siguiente el barco Ocean Viking trajo a otros 114 migrantes a la ciudad siciliana de Trapani.Un total de 268 personas en dos días, con un mínimo impacto mediático. La opinión pública italiana parece haber perdido interés hacia un problema que tan solo hace unos años era de los más debatidos.Percepción de migrantes antes y ahoraLa comparación de los sondeos efectuados por el instituto de investigaciones sociológicas Demos & Pi en 2017-2018 y 2021 refleja muy claramente este cambio de humor de los italianos.Hace cuatro años, el 46% de los encuestados creía que los inmigrantes constituían un peligro para el orden público y la seguridad personal de los ciudadanos italianos.El jus soli (derecho del suelo que permite obtener la nacionalidad italiana a cualquier persona que haya nacido en el país, independientemente de la procedencia de sus padres) era una opción aceptable para el 59%, mientras la cuota de los que no querían que Italia abriese sus puertos a los barcos con refugiados crecía constantemente para alcanzar el pico en octubre de 2018 con el 52% de los participantes del sondeo.En septiembre de 2021 Demos & Pi realizó una nueva encuesta, según la cual los que les tienen miedo a los inmigrados se redujeron hasta el 27%, el jus soli ya no es un problema para tres cuartos de los italianos y los que se oponen a la llegada de embarcaciones con refugiados a bordo apenas llegan al 40%.También cambió la retórica de los políticos. Entre 2015 y 2019 la presunta invasión de migrantes fue uno de los principales caballos de batalla que aseguraron el éxito electoral de los partidos de derecha, como la Liga y Fratelli d'Italia. Hoy en día en las Cámaras del Parlamento y los programas de entrevistas se debaten el progreso de la vacunación y las medidas económicas del Gobierno, mientras los refugiados se ven relegados a un segundo plano.Dinámicas migratoriasEste fenómeno impresiona aún más si se toma la evolución de los flujos migratorios en los últimos años. Después de la avalancha de migrantes que Italia vivió entre 2015 y 2017, el número de desembarcos disminuyó drásticamente, con lo cual, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 27 de diciembre de 2019 Italia acogió a 11.439 personas.Sin embargo, en el mismo período de 2020 la cifra de los migrantes se triplicó, hasta 34.134, mientras este año aumentó hasta 66.432. El pasado noviembre, al intervenir en el Parlamento, la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, advertía que Italia no era capaz de resolver el problema del aflujo masivo de refugiados sin la ayuda de otros países de la UE.Además, los datos oficiales muestran que la abrumadora mayoría de los migrantes que desembarcan en los puertos del sur del país se quedan en Italia.Factores que modelan la opinión públicaEntonces, ¿cómo es posible que los italianos demuestren menos hastío hacia los que llegan a su país en busca de una vida mejor?Desde la primavera de 2020, la primera explicación para cualquier problema social es la pandemia. También funciona en este caso: con más de 136.000 muertos, oleadas de contagios que llegan una tras otra y el bajón espectacular del que la economía nacional aún no se ha recuperado, los italianos tienen otras cosas en que pensar.Al mismo tiempo, la recuperación económica que inició en 2021 requiere mano de obra, pero la remuneración para los empleos de baja cualificación es tan escasa que los italianos prefieren buscar otras alternativas. Repartidores, cuidadoras, enfermeras, obreros agrícolas: son trabajos importantes, pero mal pagados y muy a menudo cumplidos por los inmigrantes.Por lo tanto, el tema de los migrantes se discute desde una nueva perspectiva. En las condiciones actuales se trata más bien de crear instrumentos legales y económicos para integrar a los migrantes en la sociedad y en el mercado laboral. Una mala noticia para los partidos de derecha que deben inventarse otros eslóganes para ganarse las simpatías de los electores.

