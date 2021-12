https://mundo.sputniknews.com/20211213/la-republica-presidencial-seduce-cada-vez-mas-a-los-italianos-1119266917.html

La república presidencial seduce cada vez más a los italianos

ROMA (Sputnik) — A menos de dos meses de que expire el mandato presidencial de Sergio Mattarella y el Parlamento elija a su sucesor, tres cuartos de los... 13.12.2021, Sputnik Mundo

El pasado mayo, Mattarella, de 80 años, creó una de las intrigas políticas más importantes del año, al declarar que era demasiado viejo para presentarse para un segundo mandato.Desde entonces los analistas políticos no dejan de especular sobre quién podría ser su sucesor. Pero parece que a los italianos no solo les importa quién será el próximo jefe del Estado, sino cómo debe elegirse.Tendencia hacia la elección directaLa Constitución de Italia establece que el presidente debe elegirse por una asamblea compuesta por diputados, senadores y tres representantes de cada una de las veinte regiones del país. Gana el candidato que obtiene 672 votos en los primeros tres escrutinios o la mayoría absoluta, o sea 505 votos, en el cuarto.Este sistema les gusta cada vez menos a los ciudadanos, como lo demuestra el reciente sondeo Los italianos y el Estado, llevado a cabo a principios de diciembre por el Observatorio electoral LaPolis de la Universidad de Urbino y el Instituto de investigaciones Demos.Según la encuesta, el 74% quisiera elegir directamente al jefe del Estado. Entre los votantes de la derecha está a favor el 90%, pero incluso entre los que apoyan la izquierda la idea atrae a casi el 60%.El porqué de la tendenciaEn buena medida, eso se debe a la situación de emergencia que el país está viviendo desde que estalló la pandemia del coronavirus. Los sociólogos destacan que en momentos similares la población busca "la mano fuerte", a saber, un jefe capaz de tomar decisiones difíciles y asumir la responsabilidad.Pero hay otros factores importantes que entran en juego. En primer lugar, en los últimos dos años en Italia se reforzó el brazo ejecutivo, con un respectivo debilitamiento del poder legislativo, algo demostrado por el hecho de que uno de los instrumentos principales para gestionar la crisis pandémica fueron los decretos del Gobierno que no han de ser avalados por el Parlamento.También cuenta el carisma personal Mattarella. Los italianos aprecian el estilo prudente, pero firme del actual presidente, que no solo supo infundir confianza en los ciudadanos en la época pandémica, sino también tuvo un papel decisivo en la solución de las cuatro crisis de Gobierno que Italia vivió desde 2015.Además, hay que tener en cuenta la evolución que vivieron los partidos italianos en las últimas décadas, haciéndose cada vez más "personalistas". En cada una de las principales fuerzas políticas de hoy la figura del líder tiene una importancia desmesurada: desde este punto de vista, es indicativo que, por ejemplo, el logotipo actual de la Liga contiene el nombre de su jefe, Matteo Salvini.Un cambio que no será ni rápido, ni fácilTodos estos elementos hacen que los italianos estén cada vez más disponibles a transformar la actual república parlamentaria en presidencial o, por lo menos, semipresidencial, siguiendo el modelo francés o norteamericano.Sin embargo, no es un cambio que se efectuará pronto. En los últimos años varios partidos políticos propusieron introducir la votación directa de los ciudadanos, pero, de momento, siguen en vigor las normas viejas, con lo cual el próximo jefe del Estado será elegido por el Parlamento y permanecerá en su cargo siete años, hasta 2029.Mucho dependerá de la figura del siguiente mandatario. Mattarella no quiere presentarse para el segundo mandato y Mario Draghi que rechaza todas las especulaciones sobre sus ambiciones presidenciales, con lo cual hasta el momento no está claro quién será el nuevo inquilino del Palacio del Quirinal.Uno de los pretendientes, del que más se habla es Silvio Berlusconi, que tiene 85 años, pero, a diferencia de Mattarella, no cree que la edad sea un impedimento. Le apoyan los partidos de derecha, pero, con todos los escándalos en los que el magnate mediático se vio involucrado a lo largo de su carrera empresarial y política, le será muy difícil obtener los votos necesarios, mientras los demás candidatos cuyos nombres se barajan en los medios carecen del necesario peso político.Por lo tanto, el factor personal, que ahora aumenta el prestigio del cargo presidencial, después de febrero de 2022 puede empezar a mermarlo. Los italianos quisieran un presidente más fuerte, pero ¿hay políticos capaces de colmar sus expectativas?

