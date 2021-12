https://mundo.sputniknews.com/20211227/constatan-la-efectividad-del-farmaco-ruso-avifavir-contra-las-variantes-delta-y-omicron-1119764579.html

Constatan la efectividad del fármaco ruso Avifavir contra las variantes delta y ómicron

Ensayos clínicos han demostrado que el fármaco ruso Avifavir (favipiravir) es efectivo contra diversas variantes del SARS-CoV-2, incluida delta y ómicron, ya... 27.12.2021, Sputnik Mundo

El grupo ChemRar ha asegurado que el virus no puede desarrollar resistencia al fármaco ruso Avifavir, incluso con la exposición de largo plazo de las células infectadas. Esto es posible gracias a tres sistemas complementarios del fármaco que bloquean por completo la infección causada por el virus.Los ensayos clínicos de Avifavir han demostrado que el fármaco tiene propiedades anti-COVID que permiten aliviar los síntomas y reducir la duración de la enfermedad a la mitad, a diferencia del tratamiento estándar.Además, los investigadores rusos están llevando a cabo una revisión retrospectiva de la eficacia y la seguridad del fármaco en 40.000 pacientes expuestos al producto en un escenario ambulatorio u hospitalario."Gracias a los ensayos clínicos y a la práctica clínica en el mundo real, vemos que la administración de Avifavir en los primeros 3-5 días posteriores a la infección da lugar a una enfermedad más leve y previene la hospitalización. Durante los últimos 17 meses, se trató con Avifavir a más de cuatro millones de pacientes en todo el mundo. El producto fue bien tolerado y no presentó efectos adversos, lo que confirma su elevada seguridad", precisó la directora médica del grupo ChemRar, Elena Yakubova.La capacidad de mutar rápidamente es una característica particular de los virus de ARN, como el SARS-CoV-2 (coronavirus). Casi todas las mutaciones se encuentran en la estructura de la proteína de la espícula, en especial en dos de las partes clave que son reconocidas por el sistema inmunológico humano.

